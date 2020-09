„Sami jste mohli vidět, že neměl tu svoji top rychlost," prohlásil hlavní kouč Bruins Bruce Cassidy dva dny poté, co jeho mužstvo prohrálo sérii 2. kola play off Východní konference s Tampou Bay 1:4 na zápasy.

Pastrňák strávil většinu dlouhé pauzy způsobené koronavirovou pandemií v České republice, po návratu do zámoří musel před startem vyřazovací části téměř na měsíc do karantény. Ve všech třech zápasech skupiny o nasazení následně vyšel bodově naprázdno.

David Pastrňák se v sérii proti Carolině snaží překonat gólmana Petra Mrázka.

Nathan Denette, ČTK/AP

V prvním kole play off proti Carolině pak kvůli zranění v dolní části těla musel vynechat druhé, třetí a čtvrté utkání série. Pak se sice na led vrátil a odehrál všechny bývající duely, zcela fit ale podle Cassidyho nebyl.

„Samozřejmě nám chyběl. On i Ondřej Kaše," připomněl Cassidy dalšího čtyřiadvacetiletého českého forvarda, který byl stejně jako Pastrňák před play off umístěn do karantény

„Jejich kondice nebyla na takové úrovni, na jaké by bylo třeba, aby ustáli náročnost play off. Byla to ale i souhra okolností. Obvykle máte celý rok na to, abyste si kondici budovali, když vám něco uteče na začátku. Letos jsme ale takový luxus zkrátka neměli," posteskl si Cassidy.