Drama až do samého konce! Hokejisté Philadelphie zvítězili v šestém utkání 2. kola play off Východní konference NHL nad New York Islanders 5:4 v prodloužení a srovnali stav série na 3:3 na zápasy. Vítěznou trefu zařídil v 96. minutě ruský bek Ivan Provorov, jednou asistencí se na výhře podílel i český útočník Jakub Voráček. O druhém finalistovi Východní konference, na kterého už čeká Tampa Bay s Ondřejem Palátem v sestavě, tak rozhodne až závěrečný sedmý duel.