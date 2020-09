Hokejisty Brna posílí v úvodu extraligy při posunutém začátku startu nové sezony NHL obránci Jakub Zbořil z Bostonu a Libor Hájek z New York Rangers. Třiadvacetiletý Zbořil byl v kádru Bruins pro play off v 'bublině' v Torontu, ale do sestavy se nedostal. Stejně tak o rok mladší Hájek figuroval na soupisce Rangers, ale do soutěžních zápasů nezasáhl a představil se jen v jediném přípravném utkání před restartem NHL.