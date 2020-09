Na jejich spolupráci je radost se dívat. Na ledě si báječně rozumí, proto byl pro Tampu velký problém, když čtyřiadvacetiletý Point musel kvůli zranění vynechat třetí duel finále Východní konference. Lightning ho prohráli, v neděli se ale kanadský centr do sestavy vrátil a s Kučerovem a Palátem zářili.

„Když se Pointer vrátil, bylo to ohromné. Je to náš nejlepší hráč. Pokaždé, když je na ledě, tak hraje skvěle," chválí svého parťáka Ondřej Palát.

Nedělní souboj se lámal ve 32. minutě. Za bezbrankového stavu nejprve poslal Ostrovany do vedení Nelson, o 15 vteřin později ale srovnal Coleman, aby za dalších 12 sekund už Tampa vedla. Kombinaci jejího prvního útoku zakončil Palát, jenž si tak připsal už osmou trefu z posledních osmi utkání. Tři branky v rozmezí pouhých 27 vteřin jsou třetí nejkratší třígólovou pasáží v historii vyřazovacích bojů NHL...

Spoluhráči z Tampy gratulují Ondřeji Palátovi ke gólu v nedělním utkání play off NHL proti New York Islanders.

Perry Nelson, Reuters

„Bylo to frustrující. Je několik střídání, která jsou v zápase důležitá. První, poslední, a já mezi ně řadím i ta následující poté, co váš tým vstřelí gól. Musí je kontrolovat, aby si udržel výhodu. A nám se to dvakrát nepovedlo, takže to jde za námi," litoval kouč Islanders Barry Trotz chvilkového výpadku svého týmu.

„Naše lajna prostě hraje dobrý hokej. Při tom gólu mi to kluci krásně nahráli. Sice jsem hned nevěděl, že to byl gól, o to víc jsem ale rád," těšilo Paláta, jenž k osmi gólům v letošním play off přidal pět asistencí.

Tu pátou si připsal ve 44. minutě, když další spolupráci elitního útoku Lightning zakončil gólem na 3:1 Point. S Kučerovem už mají v play off 25 kanadských bodů a v čele produktivity se dotáhli na Nathana MacKinnona z Colorada.

I kouč Tampy Jon Cooper však ví, že nebýt Paláta, Kučerov s Pointem by tolik bodů neměli. „Je pro mě poctou, že můžu Paláta koučovat po velkou část jeho profesionální kariéry. Třetí gól, který připravil, byl typickou ukázkou jeho hry. Když se zeptáte Pointa a Kučerova, tak vám řeknou, jak moc ho v lajně potřebují," velebil Cooper frýdecko-místeckého rodáka.

Český útočník Tampy Bay Ondřej Palát (vlevo) v souboji s obráncem Islanders Adamem Pelechem.

Perry Nelson, Reuters

„Já se ale každý zápas snažím hrát pořád stejně, to znamená celoplošně a hlavně tvrdě. Jsme jednu výhru od finále, věříme si, máme sebevědomí. Ale příště to bude zase něco jiného," zůstává Palát při zemi.