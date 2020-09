Během finálové série Stanley Cupu se hokejista Chicaga Dominik Kubalík dozví, zda se ze tří finalistů (Cale Makar, Quinn Hughes) stal právě on nejlepším nováčkem základní části NHL. Pětadvacetiletý útočník také brzy zjistí, jak Blackhawks v novém kontraktu ocení jeho 30 gólů v premiérové sezoně. Podle všeho budou muset hodně přitlačit.

„Dokud hrajeme, nechci to vůbec řešit. Ani jsem nad tím nějak nepřemýšlel a nechávám to na agentovi," řekl Sport.cz během play off Kubalík, který měl sezonní gáži 925 tisíc dolarů hrubého. V nadstavbové části třemi góly a třemi asistencemi pomohl vyřadit Edmonton, v prvním kole však Chicago ztroskotalo na Vegas, proti němuž měl v pěti startech bilanci 1+1.

Kubalík je nyní doma a jako chráněný volný hráč čeká na nabídku Blackawks. Jejich management zvažoval, zda si pojistit kanonýrské schopnosti českého forvarda dlouhodobou smlouvou, nebo zvolit překlenovací (patrně dvouletý) kontrakt, ale zároveň tím riskovat, že po jeho vypršení přijde Chicago o hráče na volném trhu.

Účastník MS a olympiády v první zámořské sezoně zaskočil pochybovače skvělým pohybem, vynikajícím výběrem místa a účinnou střelou. Brzy ukázal, že může bez problémů hrát i s největšími hvězdami týmu Patrickem Kanem a Jonathanem Toewsem. Jejich myšlenky a přihrávky dokáže proměnit v kupu gólů.

Obránce Vegas Golden Knights Nate Schmidt (88) v souboji s útočníkem Chicaga Blackhawks Dominikem Kubalíkem (8).

Gerry Thomas, Reuters

Klímův výkon odolal

Pokud by nebyla základní část přerušena a následně předčasně ukončena, překonal by Kubalík patrně i český nováčkovský rekord, který s 32 zásahy drží Petr Klíma za detroitskou sezonu 1985-86.

Blackhawks si před následujícím ročníkem potřebují uvolnit místo pod platovým stropem. Proto se spekuluje o odchodu zkušených Brenta Seabrooka (roční plat 6,85 milionu USD) s Brandonem Saadem (6 milionů). Chicago totiž kromě Kubalíka plánuje podepsat i Dylana Stromea a na příští sezonu ještě nemá ani gólmanskou jedničku.

Klubový management by se ale nerad unáhlili, jako se mu to stalo v případě Alexe DeBrincata, jenž v ročníku 2018-19 nastřílel 41 gólů. Od Chicaga americký forvard dostal tříletou smlouvu s ročním platem 6,4 milionu dolarů (!), jenže v této sezoně spadl na 18 branek...

I když Kubalík nastřílel v první sezoně za Chicago 30 gólů jako Artěmij Panarin před čtyřmi lety, nedá se očekávat, že by mu klub nabídl 6 milionů na rok, což udělal v případě ruského tvůrce hry.

„Po takové sezoně je pro mě hlavně prioritou zůstat v Chicagu," řekla nová hvězda Blackhawks před odletem do Česka.

V zámoří se spekuluje

Deník Chicago Sun Times mezitím vybral několik kontraktů, které by se mohly podobat tomu Kubalíkovu.

Obránce Vegas Golden Knights Nate Schmidt (88) je atakován útočníkem Chicaga Blackhawks Dominikem Kubalíkem (8).

Gerry Thomas, Reuters

Po sezoně, v níž měl bilanci 20+23, podepsal 24letý Švéd Andreas Johnsson s Torontem před rokem čtyřletou smlouvu s průměrnou gáží 3,4 milionu dolarů.

Současný kapitán Islanders Anders Lee zaznamenal v sezoně 2014-15 celkem 41 bodů, z toho 25 gólů a vysloužil si rovněž čtyřletý kontrakt s ročním platem 3,75 milionu.

Montrealský Brendan Gallagher podškrábl během stejného ročníku, v němž měl bilanci 24+23, s Canadiens šestiletou smlouvu s průměrem 3,75 milionu ročně.

Jsme ale o pět let dál, takže Kubalíkova cena odvozená od 30 gólů a 16 asistencí v nováčkovské sezoně, by se mohla pohybovat i podle zámořských hodnocení mezi 4 až 4,25 milionu dolarů za rok (cca 92-98 milionů korun). Je to správný odhad?