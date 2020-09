V anketě o nejlepšího českého hokejistu sezony 2019/20 skončil Ondřej Palát na 13. místě. To mu ale v tuhle chvíli může být srdečně jedno. Útočník Tampy se ocitl ve víru oslav a pár dnů asi bude trvat, než se z něj vymotá. Hřát ho může nejen zisk Stanley Cupu, ale i pocit, že se o něj přičinil opravdu velkou měrou.

Nenápadný hrdina se s jedenácti góly stal třetím nejlepším střelcem play off, v plus/minus měl 14 kladných bodů, což je druhý nejlepší výsledek ze všech 516 hráčů, kteří ve vyřazovací části nastoupili.

"Paly měl úžasné play off. Vstřelil spoustu důležitých gólů, blokoval střely, vyhrával souboje v rozích. S takovým hráčem je jednoduché hrát," přikývl kanadský spoluhráč Brayden Point, který společně s Palátem a Nikitou Kučerovem tvořil nejúdernější jednotku nových šampionů.

"Kluci jsou superstar. Já se pro ně snažím vyhrávat souboje a dávat jim puky. Ale když od nich dostanu dobrou nahrávku, tak chci dát samozřejmě taky gól," vyprávěl Palát před začátkem finálové série. Jedenácti trefami nakonec vyrovnal výkony Jaromíra Jágra z play off 1992 a 1996. Český rekord bostonského Davida Krejčího (12) z roku 2011 odolal.

Vítězové. Tampa Bay Lightning slaví.

Perry Nelson, Reuters

Čtvrtý od konce

Palát byl právě před devíti lety draftován. Jako čtvrtý od konce v sedmém kole z 208. pozice. Ukázal na něj ukázal tehdejší generální manažer Tampy Steve Yzerman. A byl to ze strany někdejší detroitské hvězdy prozřetelný krok.

Už pár měsíců před tím Palát zachraňoval českou dvacítku na mistrovství světa v Buffalu. Pokud by prohrála duel s Německem, musela by do přímého souboje o udržení proti Slovensku. Ještě v 50. minutě Češi s Němci prohrávali 1:2, pak se ale otěží chopil Palát.

Nejprve ošálil gólmana Grubauera a minutu před koncem zakončil přečíslení."Nikdy jsem nehrál pod takovým tlakem," oddechl si, ale bylo znát, že tyto chvíle zvládá.

V sezoně 2011/12 vyrazil bojovat o svou šanci dostat se do NHL a měl štěstí, že na farmě v Norfolku se hned potkal s koučem Jonem Cooperem.

Agent Robert Spálenka přidává historku z tohoto období: "Když byl Ondra v začátcích na farmě, volal mi, že je tam v páté pětce. Zeptal jsem se ho, jestli to máme nějak začít řešit, zkusit ho vytrejdovat. On mi ale bez váhání odpověděl, že v žádném případě. Že všem ukáže, kdo je hokejista. Sezonu pak dohrával v první pětce," vzpomínal Spálenka.

Yanni Gourde (37) oslavuje svůj gól ve čtvrtém utkání finále Stanley Cupu společně s českým spoluhráčem z týmu Tampy Ondřejem Palátem.

JASON FRANSON, ČTK/AP

Od surfu mezi nejlepší nováčky

K Palátově pohodě přispěla i česko-slovenská enkláva v Norfolku, kde hrál farmářský tým Tampy. Působili tu i Radko Gudas, gólman Jaroslav Janus, Richard Pánik.

"Společně jsme vyráželi surfovat skoro po každém tréninku," vykládal Palát. "Instrukturovi jsme dali lístky na hokej a on nás za to učil."

V roce 2013 si Palát vyzkoušel pár zápasů v NHL. Další sezonu už byl jejím druhým nejlepším nováčkem za Nathanem MacKinnonem z Colorada.

V roce 2015 společně s Američanem Tylerem Johnsonem a Rusem Kučerovem vytvořili jeden z nejobávanějších útoků v NHL. A navíc si zahrál své první finále Stanley Cupu proti Chicagu (2:4 na zápasy)

"Za ty roky už vím, jaká je Palyho hokejová DNA. A řeknu vám, že bez něj bychom se tak daleko nedostali," trvdil během letošního play off Cooper, který Paláta provází kontinuálně celou jeho dospělou kariérou.

Fanoušci prozřeli

V podání rodáka z Frýdku-Místku se nikdy nekonaly bodové hody, jeho výkony ale byly mnohem komplexnější. V NHL je plno vyšších hráčů, Palát (181 cm) se s nimi ale bez bázně pouští do tvrdých soubojů a vytváří šance pro týmové hvězdy.

Český forvard o sobě sice rád tvrdí, že hraje pořád stejně, ale v letošní vyřazovací části řada fanoušků konečně odhalila i další rozměr Palátovy hry.

S rostoucím sebevědomím předvádí úžasné ofenzivní manévry. Gólová stavidla zvedla vítězná trefa z prodloužení druhého zápasu s Bostonem. Proti Bruins dával v pěti utkáních pět gólů a zastínil krajany v dresu soupeře Davida Pastrňáka, Krejčího, Ondřeje Kašeho...

Třikrát se trefil proti Islanders, třikrát i ve finále s Dallasem. Jeho gól z pátého utkání se Stars, kdy ladně převzal puk v útočném pásmu, prosmýkl se kolem obránce a dlouhou kličkou překonal gólmana Chudobina, patří k tomu nejhezčímu, co se v letošním play off urodilo.

Víc než dvouměsíční odloučení od rodin se Tampě vyplatilo. Po šestnácti letech jsou Lightning zase šampiony a vděčí za to i zásadnímu příspěvku útočníka z Frýdku-Místku. Ondřej Palát se zasloužil o Stanley Cup.