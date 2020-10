Za poslední dny toho moc nenaspal a není se co divit. Vítězství ve Stanley Cupu je potřeba pořádně oslavit a hokejisté Tampy včetně Ondřeje Paláta se činili. "Mladí hráči si to užívají víc. Mně je teprve 29, ale už ty oslavy tak nezvládám, jako když mi bylo 20," řekl šampion z Frýdku-Místku při videorozhovoru s českými novináři.

Jak tu slávu na Floridě prožíváte?

Moc. Byly to tři náročné dny, moc jsme toho nenaspali, ale včera to byla paráda. Měli jsme skupinky na lodi a fanoušci byli kolem na břehu, na mostech, všude. Byla to neskutečná atmosféra, pecka.

Je to teď pro vás velký blázinec?



Pár kluků bude mít asi nějaké modřiny, ale o tom bych ani neměl mluvit. Určitě něco bláznivého tam proběhlo, to k tomu patří.

Dolehla na vás po dvou měsících hokeje únava?

Asi si to začneme uvědomovat, co jsme dokázali, až v dalších dnech, až bude trošku větší klid. Byla to dřina a hrozně těžké play off. Ale teď si to užíváme úplně naplno.

Kdo je největším tahounem oslav?

Asi Paty Maroon, který to vyhrál podruhé. Nikita Kučerov už na stadionu políbil našeho majitele (Jefferyho) Vinika. Bylo to neskutečné.

Máte zprávy, jestli se Stanley Cup bude moci objevit u vás doma ve Frýdku-Místku, nebo to současné podmínky nedovolí?

Zatím jen někdo říkal, že zůstává v Tampě. Ale samozřejmě všichni doufáme, že se situace změní a bude to jako minulá léta a Stanley Cup navštíví všechny země hráčů, kteří vyhráli.

Radost hráčů Tampy Bay. Uprostřed s trofejí Ondřej Palát.

Jason Franson, ČTK/AP

Jak budete vzpomínat na život v uzavřené bublině?

Nebylo to nejjednodušší. Začali jsme v Torontu a tam ta bublina byla super. Bylo tam všechno, co jsme potřebovali. Mohli jsme se projít na vedlejší fotbalový stadion, zakopat si. Byl tam bar, restaurace, tenisové kurty a všechno v hotelu. Tam to bylo v pohodě.

A Edmonton?

Hotel byl krásný, ale venku jsme měli jen takový malý dvorek, kde jsme si mohli zajít na kafe a to bylo všechno. Hotel byl propojený s hokejovou halou, takže tam se ani nedalo tolik věcí dělat. Ale v partě kluků jsme si i tam udělali pohodu.

Pomohlo, že jste měl v týmu krajana Jana Ruttu a Slováka Erika Černáka?

To bylo úžasné, že tam byli Rutič a Čerňas. Pokecat si česky je vždycky speciální, byli jsme pořád spolu, dali jsme si české pivo... Rutič byl super, jsem moc rád, že do finále nastoupil a pomohl nám. Když byl zraněný, tak to měl těžké. Už říkal, že se zblázní, když bude muset zase jen do posilovny. Ale zahráli jsme si playstation, chodili jsme hrát fotbálek, dělali jsem věci, abychom se trochu rozptýlili. Jsem moc rád, že ho mám v týmu.