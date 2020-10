Pětatřicetiletý Fleury má s Vegas smlouvu ještě na dva roky, za sezonu si vydělá v průměru sedm milionů dolarů.

O šest let mladší Lehner odchytal 16 z 20 zápasů Golden Knights v dohrávce NHL a pomohl jim k postupu do semifinále play off. V NHL dříve chytal také za Ottawu, Buffalo a New York Islanders, v jejichž dresu si loni vysloužil místo v užší nominaci na Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře soutěže.