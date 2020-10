Překvapilo vás, že se v prvním kole znovu nedostalo na žádného Čecha? Ani na útočníka Jana Myšáka, kterému se dávaly celkem slušné šance?

Musím říct, že překvapený jsem. Myslel jsem si, že někteří naši hráči mají šanci být vybráni už v prvním kole. Že v něm nepadla volba na jediného, je určitě překvapením pro všechny. I když zase neříkám, že je to šok. Teď na draft přicházejí ročníky, které dostávaly obrovský prostor v extralize a Chance lize, i tak je ale vidět, že to nemělo vliv. To je nejpodstatnější, co z toho pro nás vyplývá.

Co přesně z toho vyplývá?

Falešná představa, že nám zaručí přední místa na draftu NHL, když kluci budou rychle v Chance lize nebo extralize. Tady vidíme, že to nezaručuje vůbec nic. To je bez debat. A za druhé se znovu ukázalo, že v prvním kole si kluby nejvíc vybírají hráče z kanadských juniorek. A co je pro mě obrovským překvapením, že v prvním kole jsou tři hráči z německy mluvících zemí (Němci Tim Stützle a Lukas Reichel a Rakušan Marco Rossi), které my dlouhodobě podceňujeme.

Což nebývalo zvykem...

Nebývalo a je to pro nás špatně. Nepřekvapuje mě, že tam jsou Stützle, Reichel a Rossi, protože jsou opravdu dobří. V kontextu toho mě ale zaráží, že my tam nemáme nikoho.

Přišel jste na důvod, proč tomu tak je?

Je to obrazem naší nekvalitní juniorské ligy. Ať se nám to líbí, nebo ne. Je přece nesmyslné hrát ji v šestnácti týmech bez sestupu. Tím na hráče a trenéry nevytváříte žádný tlak, nejsou nuceni ze sebe vyždímat maximum a zlepšovat se. Trenér se tam zapíchne, nemusí nic dělat a jestli je poslední, třetí od konce nebo první, je každému u pr****. Dlouhodobě je to prostě špatně nastavené. Vzít juniora a dát ho do Chance ligy je nesmyslná cesta. Je to blbost. A kdo tvrdí, že se mladí v první lize ohrají, tak se dlouhodobě ukazuje, že nemá pravdu. Prvoligové Litoměřice už pár let spolupracují s našimi národní týmy a na draftech se to prokazatelně neodráží. Je to jen past, která pomáhá někomu, aby někde někdo byl. Takže můj závěr je takový, že za to hlavně může obrovský ústup v juniorském hokeji z výkonu na pouhé hraní si. A ještě bych zmínil jeden možný důvod.

Prosím...

Jestli se český hokej celkově málo nevěnuje rozvíjení individuálních schopností a dovedností hráčů. I to může být důvod, proč teď šli v prvním kole dva Němci. Jsou prostě lepší individuálně a dokážou to v zápasech prodat. Kdežto u nás není co prodávat. My vypadáme celkem slušně, ale individuální schopnosti tak dobré nemáme.

Nepovažujete tedy za reálné, že bychom za pár let mohli mít v prvním kole draftu třeba dva, tři nebo čtyři zástupce?

Trošku se obávám, že tomu tak nebude. Věnuju se dorostu, takže mám představu, jak dobré jsou, nebo nejsou, ročníky 2003, 2004 a 2005. Když jsem viděl pár zápasů mládežnických národních týmů a naše hráče, o kterých my si myslíme, že jsou špičkoví... Tak třeba Rusové nebo Švédové mají v dané kategorii ještě o chloupek lepší hráče, kteří navíc ještě dorostou díky kvalitě tamních juniorských soutěží. U nás je to takový nijaký, juniorská liga fakt nemá koule. Spíš je o tom, že se sejdou, zahrají si, ale neprodukují ty nejlepší hráče. Nemáme to správné podhoubí. I když musím přiznat, že trošku ústup ze slávy teď zažívají i Švédové. Byli zvyklí na velký počet jejich hráčů v prvním kole draftu NHL a teď tam měli jen dva kluky.

Jenže oba jsou v první desítce...

To je pravda, navíc v dalších kolech bude Švédů vybráno daleko víc. I tak mě ale zaráží trend brát víc kluků z kanadských juniorek.

Čím si to vysvětlujete?

Celkově se mi zdá, že Kanada má hráče vyšší a vyspělejší. Kdežto Evropa je má nižší a lehčí. To znamená, že ještě nejsou úplně vyspělí.

Jak to můžeme změnit?

Dlouhodobě si myslím, že u nás vychováváme všechny hráče stejně. A když je někdo nešikovný a velký; takový kolohnát; spíš mu vůbec nedáme šanci. Na příkladu Kanady je ale vidět, že i tyhle kluky jde natrénovat. My to neumíme a tyhle typy hráčů spíš podceňujeme. Přitom možnost čerpat hráče by měla být různorodá, aby si trenéři a manažeři mohli vybírat vhodné typy. Ne se soustředit jen na ty malé a technické, protože v dorostu nebo juniorech vypadají líp.