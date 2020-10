Byly to pro Myšáka velké nervy. Kvůli pandemii koronaviru proběhl letošní draft NHL vůbec poprvé v dějinách NHL bez osobní účasti vybíraných hráčů, kteří ze svých obýváků a po boku nejbližších sledovali jednotlivé volby klubů.

Když pak měl ohlásit volby číslo 47 a 48 Montreal, potkaly jej technické problémy. Až zástupce komisionáře NHL Bill Daly tedy musel přijít s nápravou, když oznamoval, koho že si Habs vybrali na 48. pozice. „Jan Majzek z Hamiltonu z Ontario Hockey League," sdělil Daly.

Litvínovský odchovanec pochopil, že se konečně dočkal a z prostřihu k němu domů fanoušci viděli, jak se svými nejbližšími slaví. Konečně se dočkal...

Zobrazit příspěvek na Instagramu 🐭✊👏🖤💛 Příspěvek sdílený HC VERVA Litvínov (@hcverva),Říj 7, 2020 v 12:45 PDT

„Pořád se ještě trochu klepu, ale je to úplně super. Je to těžké popsat, ale je to taková menší odměna za práci, kterou jsem dělal strašně dlouho. Je to první krůček k tomu mému snu, k té NHL, takže jsem z toho nadšený," řekl Myšák pro oficiální stránky litvínovského klubu.

„Byl jsem nervózní už v tom prvním kole, když si mě nikdo nevzal. Ve středu už se to taky trochu táhlo a to čekání bylo více vyčerpávající. Jsem hrozně rád, že už je to za mnou," přiznal osmnáctiletý forvard, jenž začátkem ledna po domácím mistrovství světa dvacítek v Ostravě odešel z Litvínova do Hamiltonu, za který si v 22 zápasech OHL připsal 15 gólů a 10 asistencí.

Neskrývá nadšení, že si jej vybral právě Montreal, tradiční klub s obrovskou historií a 24násobný vítěz Stanleyova poháru.

„Tu spokojenost ani nemohu popsat. Klub je to velký, fanouškovská základna je neuvěřitelná. Nemůžu se dočkat, až začnu dělat první krůčky v té organizaci. Musím makat, abych se do toho týmu dostal. Bude to hodně práce, ale nic nemožné, takže se do toho s radostí pustím. Nemůžu se už dočkat, až tam pojedu a ukážu, co umím," plánuje si Myšák.