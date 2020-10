Český hokejový útočník Tomáš Nosek vstoupil do NHL v sezoně 2015/16, kdy hájil barvy Detroitu. Ve dvou sezonách za Red Wings se ale moc do hry nedostal, odehrál jen 17 utkání a proto doufal, že poté, co si ho Vegas, jako nováček ligy vybralo v rozšiřovacím draftu do svých řad, bude konečně moct ukázat, co v něm je.

Nosek se stal důležitou součástí mužstva, jež skvěle zvládlo základní část a následně si senzačně proklestilo cestu až do finále Stanley Cupu. Od té doby podepsal s klubem už potřetí roční smlouvu.

Během uplynulé, koronavirem poznamenané, sezony naskočil do 67 zápasů a připsal si 15 bodů za osm branek a sedm asistencí. V edmontonské "bublině", kde se odehrálo play off NHL, většinou sledoval zápasy vyřazovací části jako zraněný na tribuně a poté jen jako náhradník. Stihl odehrát jen osm utkání s bilancí 2+1, jeho tým vypadl ve finále Západní konference, kde nestačil na Dallas.

Když Nosek odjížděl domů, cítil, že o něj ve Vegas už nejeví velký zájem. Po sezoně se stal nechráněným volným hráčem a myslel si, že si kufry balí definitivně. Jeho agent však dokázal s Vegas dojednat novou roční smlouvu s příjmen 1,25 milionu dolarů a Nosek si tedy i mírně finančně polepší. V uplynulé sezoně bral rovný milion.