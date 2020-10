Byla Florida od začátku vaším favoritem?

To ne. S agentem jsme probírali několik týmů, ze začátku jich mělo zájem asi deset, ale ve finále jsem vybíral ze čtyř. Florida se nezdála být na úplné špičce, ale nakonec přišla s nabídkou, která se podle mě v téhle době neodmítá. Jsem za to hrozně rád.

Hrálo roli, že je to dobrá destinace i pro vaši početnou rodinu?

Stoprocentně. Byl to jeden z aspektů, který tomu nahrával a rozhodnutí dělal jednodušší. Taky ale mají Panthers super tým od gólmana po útočníky, trenér (Quenneville) je tam neuvěřitelný. Kladů bylo spousta oproti týmům, co nabízely podobné podmínky. Potkám se tam i s Antonem Stralmanem a Brettem Connollym, se kterými jsem hrál v Tampě. S Brettem nás Lightning dokonce vytrejdovali ve stejný den. Ale těším se, že poznám i nové spoluhráče.

Posezonní přesuny obránců v NHL Radko Gudas: Washington→Florida (3 roky/7,5 mil. USD) Kevin Shattenkirk: Tampa→Anaheim (3/11,7) Chris Tanev: Vancouver→Calgary (4/18) T.J. Brodie: Calgary→Toronto (4/20) Torey Krug: Boston→St. Louis (7/45,5) Alex Pietrangelo: St. Louis→Vegas (7/62) Za jménem je uveden klub, odkud hráč přišel, nové působiště a v závorce počet let/celková částka nové smlouvy.

Když jste hrál za Tampu, byly zápasy s Panthers docela vyhrocené. Bude to platit i dál?

Počítám s tím. Chystám se za svůj nový tým postavit v každém směru. Něco se asi očekávat dá, i když jsou Lightning moje první mužstvo v NHL. Ale kádr se hodně obměnil, určitě si od nich nenecháme nic líbit.

Gudas: "I'm really excited to get going. I'm working hard to be in the best shape as I can be and play a tough, physical role... I always look forward to playing a physical game and making sure that teams don't like coming in our building." pic.twitter.com/vFsNh6XGIg — Jameson Olive (@JamesonCoop) October 10, 2020

Nebojí se už Ondřej Palát, že si na něj počíháte?

(směje se). My si psali a jsem rád, že proti sobě budeme hrát víckrát. Taky manželky to budou mít blíž. Ondra ale není z těch, kteří se na ledě bojí.

Čekal jste, že si letos s Tampou dojde pro Stanley Cup?

Když jsme vypadli s Washingtonem, tak jsem jim to přál. Tým měli neskutečný i ty roky předtím, ale letos se to sešlo. Jsem rád i za Coopa (kouč Jon Cooper), se kterým jsme byli ještě na farmě. O to jsem šťastnější, že to dotáhli do vítězného konce. Pár zajímavých zpráv jsem od nich taky dostal, když oslavovali....

Ruský hokejový talent Grigorij Děnisenko podepsal v NHL tříletý nováčkovský kontrakt s Floridou.

Jak se zpětně díváte na angažmá ve Washingtonu, kde vás po slibném začátku trochu odstřihli?

Nebylo to úplně příjemný. Na druhou stranu oni věděli, že mi končí smlouva a budu odcházet. Bylo vidět, že chtějí nechat hrát svoje koně a ve finále se jim to vymstilo. Já na to chci ale vzpomínat v dobrém. Měl jsem tam kamarády, byli tam skvělí hráči. Trenéra ale neovlivní nikdo. Nemám velký důvod, abych byl naštvaný a hořký. Nehodlám to nějak prožívat. Pro mě to skončilo, je tu nová kapitola. Otočím stránku a jedu dál.

NHL se upíná k datu 1. ledna, kdy má začít další sezona. Je to reálné?

Když se diskutovala nová kolektivní smlouva, tak jsem měl k tomu své názory a výtky a stejně na to nikdo nehleděl. Vedení ligy a majitelé si to rozhodnou sami, a tak to bude. Mně zbývá jen tam dorazit připravený. To je všechno, co můžeme dělat. Já vůbec nevím, jak se to plánuje. Trochu jsem se od toho oprostil, když jsem doma a věnuju se víc rodince, než abych řešil žabomyší války. Pro nás z Evropy byl ten pobyt v bublině o něco složitější, protože jsme museli nejdřív ještě do karantény. Čas na telefonu se mi zvýšil o dvě tři hodinky denně, ale manželka a děti byly super. Zvládli jsme to dobře, i když bych to už nechtěl opakovat.

Jak se připravujete v podmínkách nouzového stavu?

V Praze je to nic moc. Sehnat nějaký prostor je těžké. Ale trénuju čtyřikrát i pětkrát týdně. Snažím se udržovat a mám dobré kondiční trenéry. Na to, v jaké jsme době, to zvládám docela dobře a jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří jsou schopni se mnou pracovat i přes různá nařízení vlády.