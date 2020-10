Život s hvězdou NHL v luxusu a přepychu? Sen mnoha mladých žen. Čtyřnásobná mistryně světa v gymnastice vydržela ve zlaté kleci dva roky. Pak řekla Darja Dmitrijevová, nyní už bývalá manželka hokejové hvězdy Alexandra Radulova, dost. Nerozdýchala, že její partner posílá žhavé zprávy jiným ženám. Najala si na detektiva, aby vše odhalil. „Mohla jsem utrácet za nákupy denně, to bylo samozřejmě příjemné. Ale on porušoval všechny možné morální zásady, tak jsme se rozešli," uvedla.

Některým ženám by to možná přišlo směšné a vzhledem k pohodovému životu by nad „nějakými zprávami z WhatsAppu" mávly rukou s tím, že jde o směšnou věc. Jenže v případě sedmadvacetileté manželky hokejisty to neplatilo. Podezření z nevěry jí prostě leželo v hlavě. „Byly situace, kdy jsem zjistila, že komunikuje s jinými dívkami," řekla Dmitrijevová pro NTV.

„Došlo to tak daleko, že jsem byla tak trochu paranoidní. Najala jsem si detektiva a ten našel dívku, s kterou byl Saša přede mnou. Napsala jsem jí, aby s těmi zprávami přestala, ale ona mu později stejně psala z jiných účtů," uvedla exmanželka hokejové hvězdy.

Dokonce se jí povedlo dostat i k samotné komunikaci. „Připadala jsem si jako hacker. Byly to zprávy hodně intimní povahy. Žádné: Ahoj, jak se máš?" popsala. Nakonec se s Radulovem pohádala, sbalila si kufry a odešla od něj. Hokejista nevěřil, že to udělá. Vše skončilo rozvodem, který se táhl kvůli opatrovnictví jejich syna Makara.

Stříbrná medailistka z olympiády 2012 připustila, že si hodně zvykla na utrácení, které si mohla dovolit díky manželství s Radulovem. Ten si během kariéry podle odhadů vydělal 35 milionů dolarů. „Nikdy jsem nevěděla, kolik můj manžel vydělává. Prostě jsem věděla, že je to hodně, a vyhovovalo mi to," svěřila se s tím, že jí partner nijak neomezoval v tom, když si chtěla něco pořídit. „Řekl mi, že když budu něco potřebovat, můžu si peníze prostě vzít," popisovala.

Bylo jasné, že si tuhle roli užívala, přiznává, že nepochází z rodiny, kde by žila v luxusu. „Jsem takový shopaholik. Za měsíc jsem mohla hodně utratit za oblečení, tašky, boty," libovala si až do chvíle, kdy i Radulova zaskočilo, jak jeho luxuje jeho účet. „Jednou mi řekl, jestli jsem se nezbláznila, že bych klidně utratila i milion denně," dodala.

Život po boku hvězdy se jí líbil po všech stránkách, ale nakonec se jejich cesty rozešly. Každý z manželů si šel svou vlastní cestou. „Podepsali jsme přátelskou dohodu. Zaplatil za mě byt, dal mi peníze na auto a zaplatil výživné na osmnáct měsíců dopředu," pochválila svého expartnera a dodala, že nelituje toho, že si známého hokejistu vzala. „Byl to ve všech směrech zážitek," dodala.