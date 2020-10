Kalifornie šla letos v březnu do ‚karantény' jako jeden z prvních amerických států. Jak to u vás v tomto směru vypadá nyní, kdy se situace v Česku prudce zhoršila?

Když to tady na jaře začínalo být špatné, letěli jsme do Česka. A jakmile se to zase zhoršovalo doma, tak jsme v půlce září odletěli do Kalifornie. Náš okrsek se před týdnem dostal do oranžové barvy, uvnitř se pořád nosí roušky, ale jinak skoro všechno funguje.

Jsou Američané v dodržování nařízení disciplinovaní?

Myslel jsem si, že to bude všelijaké, ale nikdo si moc nestěžuje. Lidi to dodržují, dokonce i řidiči, když jedou sami v autě, mívají roušky, to mě docela překvapilo. Já na zimák chodím od pondělí do pátku, a každý týden potřebuju dva negativní testy na covid. Jinak ale fungujeme relativně normálně. Nemůžu říct, jak to bude vypadat za měsíc, teď je to v Kalifornii zhruba stejné jako v Česku v létě, kdy těch omezení nebylo moc.

V Utkání hvězd se na střídačce Pacifické divize ukázal i nejlepší hokejista historie, Wayne Gretzky (vzadu). Na snímku je i Tomáš Hertl. (vlevo)

Zanedlouho proběhnou v USA prezidenské volby, ovlivní vás to nějak?

Měl jsem čas sledovat předvolební debaty a je jasné, že mě zajímají věci, které by se mě přímo dotkly. Nedávno vyšla zpráva, že pokud by byl zvolen Biden, tak v Kalifornii se zvýší daně na 62,5 procenta. To už si člověk říká, jestli je to opravdu možné... Už teď je jasné, že ať vyhraje kdokoli, tak budou další demonstrace. Amerika už si těch nepokojů za poslední měsíce ‚užila' dost. Je to docela divočina.

Jsou volby velkým tématem i v hokejové kabině?

Bavil jsem se s řadou lidí, včetně kustodů, co pro ně volby znamenají. Taky jsem slyšel, názory, že by bylo nejlepší, kdyby nebyl zvolen nikdo z té dvojice Biden - Trump. Já ale nechci posuzovat, kdo z nich je lepší. Uvidíme, co to bude znamenat pro nás.

Když jste se v únoru zranil, chtěl jste být na podzim nachystaný, takže jste už v pořádku?

Dá se říct, že na ledě zvládnu všechno. Golf vlastně hraju celé léto, už jsme tu byli i na tenise a na beachvolejbalu. Kolena asi budu nějak cítit do konce života, ale nijak mě to neomezuje a jsem fit. Kdyby se mělo hrát, jsem připravený, i když já myslím, že ještě nějaký čas na přípravu mít budu.

NHL se začátkem nové sezony cílí na datum 1. ledna. Nejste optimista?

Moc to nevidím. Spíš to vypadá to, že to může být i později. Plno majitelů nechce hrát bez diváků, nevyplatí se jim to. Někdo říká, že se začne až v únoru, někdo, že vůbec. Olympiáda by měla odstartovat 23. července a vysílá ji televize NBC, která má práva na přenosy z NHL, takže bychom museli skončit play off do 20. července. Variant je hodně, jedna z nich je i ta, že bychom vždycky na dva týdny odjeli do hracího města, tam nastoupili k devíti zápasům a zase se vrátili domů. Ať se hlavně nějak začne, i když to bude v únoru. To už by byl rok bez hokeje. Snad budu ještě vědět, jak se to hraje (směje se).

Někteří hráči z NHL se přesunuli do Evropy. Neměl jste podobné plány?

Ani ne, já věděl, že poletíme do Ameriky, protože manželka bude rodit. Tým by mě na podzim ani nikam nepustil. Možná kdyby se nehrálo po novém roce, tak bych se zajímal o hraní v Evropě. Být bez hokeje rok a půl, to je strašně dlouhá doba.

Třeba váš dlouholetý parťák Joe Thornton se rozehrává ve Švýcarsku. Jenže podepsal Torontu a v kabině Sharks už se s ním neuvidíte.

Bude to něco nového. Jumbo měl rád srandu, dělal vtípky, smál se, ale taky nesnášel porážky, a když se naštval, dokázal být hodně nepříjemný. Byl to lídr, modla pro San Jose. Bude to hodně divné, když neuvidím v kabině číslo 19. Já s Thorntonem vlastně začínal. Je to po Pavelskim další ‚Joe', se kterým jsem nastupoval a už je pryč. Společně jsme se dostali v roce 2016 do finále proti Pittsburghu. A teď jsem Pavelského sledoval, jak hraje finále za Dallas... Tak to ale v hokeji chodí. Vídával jsem je oba osm měsíců v roce každý den. A najednou nic.

Alespoň, že se k vám z Pittsburghu vrátil další čtyřicátník Marleau.

Přesně tak. Já bych mu strašně přál, aby u nás překonal Gordieho Howea v počtu zápasů, to by musel být neskutečný zážitek vidět to a být u toho. (Marleau potřebuje k posunu na první místo historické tabulky 45 startů - pozn.)

Generální manažer Sharks Wilson se vyjádřil, že na vaše bedra bude v nové sezoně naložena ještě větší odpovědnost. Těšíte se?

Pro mě to není nic nového. Minulé dvě sezony to bylo stejné, že jsme s Couturem hráli první dva centry. Čas na ledě jsem měl ohromný, na vytíženost jsem si fakt nemohl stěžovat. Chtěl bych se výkonnostně vrátit do té minulé sezony. A pokud možno být ještě lepší. Chci být opět u těch důležitých momentů.

Po vašem únorovém zranění se Sharks definitivně propadli do deprese a nevešli se ani mezi týmy do kvalifikace Stanley Cupu. Měl jste pak ještě sílu a chuť sledovat play off?

Upřímně: moc ne. Ještě když se hrálo v těch příznivých časech, tak jsem se podíval. Ale od dvou v noci... A navíc bez těch diváků to bylo divné. Až po příletu do San Jose jsem pak viděl poslední tři zápasy finále.

Ondřej Palát také pomohl potěžkat cennou trofej.

Jason Franson, ČTK/AP

Věřil jste spíš Tampě?

Hrála fakt výborně. Dallas sice dobře bránil, ale Seguin byl zraněný a kromě Pavelského nedávali Stars moc góly. Tampa měla naopak řadu hráčů, co mohli rozhodnout. Ať to byli Point, Kučerov, Hedman... A taky Paly (Ondřej Palát) hrál neskutečně. To byl jeden z nejdůležitějších hráčů finále.