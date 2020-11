Už dříve vedení hokejové NHL vyhlásilo, že nový ročník soutěže by mohl odstartovat 1. ledna. Nyní komisionář ligy Gary Bettman připouští, že nadcházející sezona by mohla proběhnout ve značně zredukovaném zápasovém programu a týmy by mohly hrát v dočasných krátkodobých bublinách.

Základní část NHL by se v příští sezoně mohla zkrátit z tradičních 82 zápasů pro každý tým na poloviční počet. „Zvažujeme zredukovaný zápasový program, který by měl být víc zaměřený na jednotlivé divize, abychom se vypořádali s cestovními problémy," prohlásil Bettman.

Cílem nejslavnější hokejové soutěže světa je vyhnout se hraní v létě 2021, kdy se očekává nižší zájem o hokej. Zároveň by zápasy v letních měsících mohly odložit start ročníku 2021/22, což si NHL nepřeje, a naopak by ho už chtěla odehrát v běžném harmonogramu.

Bettman zároveň naznačil, že současné omezení cestování pro Kanadu a povinné karantény při cestách do některých států USA by se pro příští sezonu mohly vyřešit přerozdělením divizí.

„Problémem je pohyb přes hranici mezi USA a Kanadou, ale vidíme také řadu omezení v USA, pokud jde o karanténu, když přecházíte z některých států do jiných. Nedávalo by totiž smysl, aby některé týmy cestovaly z Floridy do Kalifornie. Musíme být v tomto ohledu velmi flexibilní," uvědomuje si Bettman, že nepůjde o jednoduché rozhodnutí.

Zatím to vypadá, že týmy by častěji nastupovaly proti soupeřům z téže divize. Zatímco minulá sezona se po jejím restartu dohrála v bublině na neutrálních stadionech v Torontu a Edmontonu, pro tu nadcházející se o bublině pro celý ročník neuvažuje.

„Hráče bych už o to nikdy nepožádal. Zvažujeme možnosti hrát na domovských stadionech. Buď bez diváků, nebo v těch městech, v nichž to umožní epidemiologická situace, i s fanoušky. Každý stadion by se posuzoval zvlášť," cituje Bettmana server espn.com.

„Uvažujeme ale i o alternativě s dočasnými bublinami. To by znamenalo, že do ní přijdete, odehrajete 10 až 12 dní, aniž byste museli někam cestovat. Potom se na týden vrátíte domů, abyste mohli trávit čas s rodinou. Samozřejmě budeme mít testovací protokoly a další potřebná hygienická opatření," zmiňuje Bettman variantu, která se v současné chvíli jeví jako ta nejpravděpodobnější.

„Nebude to tak efektivní jako letošní bublina, ale myslíme si, že pokud se vydáme touto cestou, můžeme minimalizovat rizika v rozumné míře. Je to teď jedna z věcí, o které se bavíme," připouští šéf NHL.

Ať už nakonec zvítězí jakákoliv možnost, s určitostí vznikne ve spolupráci s hráčskou asociací. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci není vyloučené, že pravidla se můžou v úvodu sezony lišit od těch na jejím konci.