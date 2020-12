Stützle je druhým Němcem v historii, který byl draftovaný na takto vysoké pozici. V roce 2014 si vybral na třetím místě Edmonton Leona Draisaitla, který v uplynulé sezoně NHL získal se 110 body z 71 zápasů Art Ross Trophy a převzal i Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče a Ted Lindsay Award po nejlepšího hokejistu podle Hráčské asociace NHLPA.

"Tim má výjimečnou kombinaci rychlosti, dovedností a tvorby hry, které budou mít naši fanoušci možnost v příštích letech sledovat. Je to dynamický útočník, který by se měl stát klíčovou postavou týmu a pomoci nám mezi elitní celky," řekl generální manažer Senators Pierre Dorion.

Stützle stihl juniorský šampionát poté, co si v polovině října zlomil ruku. V dosavadních dvou duelech oslabeného kádru Německa kvůli koronaviru si připsal gól a asistenci. Na minulém šampionátu dvacítek v Ostravě a Třinci zaznamenal v pěti zápasech pět přihrávek.

Senators have signed rookie LW, Tim Stutzle to his 3 year entry-level contract. pic.twitter.com/2bb3fVbz1K — Floodsters Sports Zone (@FloodstersZ) December 27, 2020

V německé nejvyšší lize má za sebou jednu sezonu, v které ve 41 duelech nasbíral 34 bodů (7+27). V této sezoně se DEL rozjela až 17. prosince, takže do ní nezasáhl. Po juniorském šampionátu by se měl zařadil do kempu Ottawy, která vstoupí do sezony 15. ledna domácím zápasem proti Torontu.

Senators také získali obránce Braydona Coburna a útočníka Cedrica Paquettea z mistrovské Tampy, opačným směrem putovali útočník Marián Gáborík a brankář Anders Nilsson. Ti v nadcházející sezoně do hry nezasáhnou, očekává se, že je vedení Lightning zařadí na listinu dlouhodobě zraněných hráčů.

Osmatřicetiletý Slovák Gáborík, který vyhrál NHL v roce 2014 s Los Angeles a působil také v Minnesotě, New York Rangers a Columbusu, už kvůli potížím se zády zmeškal předchozí dvě sezony. Třetí hráč draftu z roku 2000 má v zámořské lize ještě smlouvu na poslední rok. V lize odehrál 1119 zápasů včetně play off a zaznamenal 873 bodů (439+434).