Závěr roku, jaký si někdo hned tak nedopřeje! Zažil ho hvězdný šampion, hokejový útočník Jaromír Jágr. Ne, není to čerstvá záležitost, ale vzpomínka, se kterou v posledních hodinách přišel na sítích. Vzpomínka, která stojí za to.

Zámořská NHL za normálních okolností moc nehledí na nějaké pro obyčejné smrtelníky mimořádné dny či zlomy. Frčí prakticky den co den, pokud tedy zrovna nepauzíruje kvůli koronaviru.

Bylo tomu tak i v roce 1999, ke kterému se váže Jágrova vzpomínka na mimořádně povedený zápas.

https://www.facebook.com/68Jagr/posts/3590333731043433

„Už před 21 lety jsem věděl, jak se správně rozloučit s končícím rokem," oslovil na facebooku svoji hokejovou rodinu osmačtyřicetiletý matador a připomněl tak utkání Pittsburghu s newyorskými Islanders.

Tučňáci tenkrát smetli soupeře 9:3 a Jágr byl u sedmi gólů. Třikrát sám skóroval, připsal si i čtyři asistence.

„To nejlepší nakonec," odkazoval na výkon, kterým by ale oslnil i kdykoli jindy než v závěru roku. „Komu se povedlo něco podobného, tak mi napište, můžeme si o tom popovídat," psal dál rozverně a přál příznivcům do nového roku, ve kterém se chce dostat co nejvýše v první lize s Kladnem.