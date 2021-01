Původní zprávy zněly, že po operaci kyčle, kterou podstoupil v polovině září, by rekonvalescence měla trvat pět měsíců, takže do sestavy Bostonu by se mohl vrátit v půlce února. Teď ale ohledně Davida Pastrňáka přicházejí ze zámoří pozitivní novinky. Start nové sezony, který je naplánován na 13. ledna, sice nejlepší český sportovec za uplynulý rok nestihne, do akce by se ale mohl zapojit dříve, než se zpočátku předpokládalo.