"Jsem rád, že jsem mohl podepsat takovou smlouvu a získat jistotu do budoucnosti. Hodně mě to povzbudilo," řekl Bjorkstrand. Columbus ho draftoval ve třetím kole v roce 2013 a hraje za něj od sezony 2015/16. Na svém kontě má zatím 246 zápasů v NHL, ve kterých vstřelil 65 branek a přidal 68 asistencí. Dalších 31 utkání s bilancí 6+6 přidal v play off.

V uplynulé sezoně zkrácené kvůli pandemii koronaviru Bjorkstrand ve 49 zápasech nastřílel 21 gólů a připsal si 15 asistencí. I přesto, že podstatnou část ročníku ze zdravotních důvodů vynechal, byl nejlepším střelcem týmu, autorem nejvyššího počtu vítězných branek (5) a měl i nejvíce vícebodových zápasů.

"Oliver je nadaný hráč, který se během své kariéry zatím neustále zlepšoval. Máme radost, že bude i v příštích letech součástí Blue Jackets. Je to nebezpečný ofenzivní hráč a věříme, že půjde ještě nahoru," řekl generální manažer Jarmo Kekäläinen.