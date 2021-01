Start NHL se kvapem blíží a do hry se chystá i český útočník Ondřej Palát. Jeho Tampa Bay vstoupí do zkrácené sezony v roli obhájce Stanley Cupu. "Už se moc těším až se začne hrát. Cíle si musíme dávat jen ty nejvyšší," prozradil v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která jej poskytla médiím.

Jak se jako úřadující vítěz Stanley Cupu těšíte na novou sezonu?

Pocity mám stejné jako před každou sezonou. Těším se hodně. Bude to trochu jiné, protože je to kratší sezona. Bude to náročné, nesmíme zaspat start, protože by se to pak těžko dohánělo. A bude určitě větší rivalita, jelikož budeme hrát s některými týmy třeba třikrát za sebou.

To, že budete obhajovat Stanley Cup, hraje v hlavě nějakou roli?

Náš tým zůstal téměř stejný, takže si musíme dávat jen ty nejvyšší cíle. Ale bude to hodně těžké, protože každý tým se proti nám vydá ze všeho. Tak to bývá vždycky, že ty nejlepší vždycky chcete porazit a snažíte se hrát co nejlépe. Bude to určitě těžká sezona.

Základní část byla zkrácena na 56 zápasů. Co to znamená pro hráče?

Pokud zaspíte start a prohrajete třeba osm z deseti prvních zápasů, tak se to oproti sezoně s 82 zápasy bude strašně těžko dohánět. Tam se s tím dá vždycky něco dělat, ale teď musíme vítězit od začátku. Sezona je opravdu krátká, budeme hrát skoro obden.

O to důležitější bude správná regenerace. Na to jste ale určitě po letech v NHL zvyklý...

No jasně. I v normální sezoně je hodně zápasů, ale je tam alespoň občas nějaké volno. Teď to bude hrozně těžké. Životospráva a spánek a podobné věci budou o to důležitější.

Nebude se ale hrát v bublině, jako se dohrávala minulá sezona. Vítáte to?

Samozřejmě. Sice když pojedeme na roadtrip, tak nesmíme chodit nikam do města a musíme být jen na hotelu, tak to bude taková bublinka na pár dnů, ale za pár dní zase pojedeme domů, takže to bude v pohodě.

Jaká opatření ještě musíte dodržovat oproti běžné sezoně?

Už během kempu se testujeme denně. V posilovně nesmí být více než osm lidí. Musíme nosit roušky všude mimo led i v šatně. Musíme dávat pozor, aby se to nerozneslo, abychom nemuseli být v karanténě. Takže se musíme s klukama hlídat navzájem a být opatrní. Nesmíme chodit někam, kde je víc lidí.

Jaká je situace s koronavirem na Floridě?

Tady to nikdo neřeší. Všechno je otevřené a vše funguje. Já jsem rád, že je tu normální život, ale hlava mi nebere, že i když je tu hodně případů, tak to nikdo neřeší a život jde dál. Nemocnice to zvládají. Nevím, čím to je, že v jiných státech to je špatné, i když je všechno zavřené.

Kvůli koronaviru se musela soutěž rozdělit na čtyři divize, z toho jedna je čistě kanadská, protože se nesmí cestovat mezi USA a Kanadou. Je to také výrazná změna této sezony, že budete hrát jen s týmy ze své divize?

Je to určitě jiné než jindy, že nebudeme hrát se všemi během sezony, ale jen v té naší osmičce. Je to jinačí, ale o to větší bude rivalita, že se bude hrát osmkrát se stejným týmem. Zvláště pak v Kanadě, kde je už teď velká rivalita mezi Edmontonem a Calgary. Pro fanoušky to nebude vůbec špatné.

Má i Tampa podobného rivala?

Vyloženě ne. V posledních letech jsou to asi Boston a Columbus, to budou vyhrocenější zápasy. Pak tam je Dallas, který se nám bude chtít pomstít za porážku ve finále. To budou super zápasy.

Jelikož se nesmí cestovat do Kanady, tak basketbalisté Toronta museli najít nový domov u vás v Tampě. Co na to říkáte?

Je to tak. Raptors hrají u nás v hale. Pro lidi v Tampě je to super, protože nejbližší NBA byla v Orlandu. Lidi se tak mohou jít podívat. Pro nás to je trochu nezvyk, že se dělíme o halu s basketbalisty, ale obsluha haly jí umí předělat za pár hodin, že ani nepoznáte, že ještě před pár hodinami se tam hrál jiný sport. V tom bych problém neviděl.

Za posledních 22 let dokázal obhájit Stanley Cup jen Pittsburgh. Věříte, že vám se to povede také?

Bylo by to krásné. Tým na to máme, ale bude záležet na spoustě faktorů a na tom, jak vydrží zdraví. Máme na to, ale bude to těžké.

Právě kvůli zranění vám bude chybět po většinu sezony jeden z klíčových hráčů Nikita Kučerov, nejproduktivnější hráč předminulé sezony. Jak moc velký problém to je?

Hráč takového kalibru se nedá nahradit. Ale zase máme zpět ve formě Steva Stamkose, který na kempu vypadá velmi dobře. Ale budou muset v ofenzivě zabrat my ostatní, když nemáme Kuču.

Pro vás osobně absence Kučerova znamená nějakou výraznější změnu?

Zůstal jsem v první lajně spolu s Braydenem Pointem. A místo Kučerova tam máme Stamkose.

Jinak se povedlo udržet kádr bez výraznějších změn. Síla týmu tak bude stejná?

Měla by být podobná. Trochu nám v tom pomohlo to Kučovo zranění, jinak by byl asi někdo trejdovaný. Ale jelikož je Kuča na listině zraněných hráčů, tak se nepočítá do platového stropu. Tím jsme zachránili pár kluků.

Jelikož se před sezonou nehrají žádné přípravné zápasy, tak je ten tréninkový kemp o to důležitější?

Samozřejmě. Máme týden na to dostat se do nějaké hratelné formy. Tréninky jsou každý den, máme v plánu i dva zápasy mezi sebou. Simulujeme skutečný zápas v sezoně. Hrajeme večer a ráno máme rozbruslení. Ale samozřejmě to nikdy není jako skutečný zápas, protože je to stále proti spoluhráčům. Nemůžete je hitovat a riskovat zranění. Ale všechny týmy to mají stejné. V tom není problém.

Na stadiony by se také měli začít vracet fanoušci. Jak toto vítáte?

Bylo by to super. Tampa začíná někde na 2000 až 3000 fanoušků. Je to ale stát od státu. Někde ještě nebudou vůbec. Doufám, že se situace zlepší. v březnu, dubnu už snad bude moci chodit více lidí. S nimi je to vždycky lepší.

Máte nějaké osobní cíle, se kterými jdete do sezony?

Ani ne. Jen chci hrát co nejlepší hokej. Vycházet z dobré defenzivy a pokračovat v tom, co jsem si nastavil před rokem. Tedy více střílet a chodit do brány, tím otevírat prostor spoluhráčům. Pozici mám dobrou, začínám v první lajně, tak doufám, že se v ní udržím a trenér mi bude věřit a dávat čas na ledě.