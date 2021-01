Je tedy Gretzky tím nejlepším koučem, jakého jste za mořem zažil?

To si úplně nemyslím, ale v té části kariéry pro mě nejlepší byl. Jako první mě nechal hrát to, co mi bylo vlastní. V tom byl pro mě klíčovým trenérem.

Byl jste před prvním setkáním s nejlepším hráčem historie nervózní?

Já už předtím působil v Coloradu, kde jsem potkal Joe Sakika, Petera Forsberga, Patricka Roye. V Carolině jsem hrál s Ronem Francisem, takže jsem měl zkušenost se slavnými hráči. Ale po trejdu z Chicaga do Phoenixu mě jako první napadlo, že jdu za Gretzkym. Byl jsem zvědavý a těšil jsem se. Měl jsem nějaké informace od Zbyňka Michálka, který už za Coyotes hrál, ale každodenní kontakt s takovou personou byl něco jiného.

V době vašeho příchodu do Phoenixu bylo Gretzkymu 46 let. Pouštěl se s vámi na ledě do nějakých větších akcí?

To vůbec. Během sezony tam míval kemp, kde se scházelo pár bývalých hráčů a fanoušci si mohli zaplatit účast. Tam hrával, to jsme se i chodívali na něj dívat, ale na tréninku moc ne.

Jak to probíhalo na cestách? To asi týmu ukradl veškerou publicitu.

Ve Phoenixu mediální tlak nikdy nebyl žhavý, ale když se přijelo do kanadských měst, tak se všichni vrhli automaticky na Gretzkyho.

Pod jeho vedením se Coyotes za čtyři roky nedostali do play off. Nebyl na vás moc hodný?

To se asi vrátím k té první otázce. Byl to sportovní génius a viděl hokej úplně jinak než 99 procent ostatních hráčů. Pro mě osobně to byl skvělý kouč, který nechal mě hrát. Ale bylo tam pár kluků, kteří by si zasloužili, aby na ně byl tvrdší. Phoenix na tom nebyl finančně tak dobře, aby si mohl dovolit top hokejisty. Kádr tam na play off ještě neměl.

Vídali jste se i později?

Byli jsme v kontaktu, když jsem šel do Tampy. A po konci mojí kariéry nějaké esemesky proběhly. Za to jsem moc rád. Jinak jsme se už nevídali. On, když někam přijde, tak má kolem sebe vždycky hlouček lidí. Na večeře jsme určitě nechodili. To možná Petr Nedvěd, který hrál s Gretzkym ještě v Rangers, s ním má bližší vztah.

Co byste Gretzkymu mu popřál k šedesátinám kromě zdraví? Myslíte, že by ještě stál o to si zatrénovat v NHL, nebo být generálním manažerem?

To už asi ne. Myslím, že mu vyhovuje, když má kolem sebe rodinu a vnoučata. Jeho dcera si vzala špičkového golfistu Dustina Johnsona. On si ve své pozici může dělat, co chce a taky to dělá. Takže bych mu popřál hlavně to zdraví. To ostatní si dokáže obstarat sám.