Do závěru zápasu zbývalo jen pár vteřin a hokejisté NY Rangers se už už chystali slavit cennou výhru 4:2 nad Washingtonem. Jenže na poklidný konec střetnutí nedošlo. Zasloužil se o to vyhlášený raubíř a provokatér Jezdců Brendan Lemieux svým faulem na českého brankáře Vítka Vaněčka.

Jako by Vaněček tušil, že se může něco přihodit. Když si kolem projíždějícího útočníka soupeře, syna bývalého čtyřnásobného vítěze Stanleyova poháru Claudea Lemieuxe, všiml, předpažil svou pravou ruku.

Jasně tím Lemieuxovi dával najevo, že v jeho brankovišti je kdokoliv cizí nezvaným hostem. Jenže čtyřiadvacetiletý forvard si to i tak do brankoviště namířil, levou bruslí podrazil Vaněčkovi pravou nohu poslal odchovance Havlíčkova Brodu k ledu.

Pochopitelně se to neobešlo bez následků... Na ledě se okamžitě utvořily dvojičky hráčů, které se do sebe s větší či menší intenzitou pustily. Do potyčky se zapojil i český obránce Libor Hájek, kterého Rangers povolali do týmy krátce před zápasem a v den svých 23. narozenin tak zažíval sezonní debut v NHL.

Obránce Washingtonu Brenden Dillon (v bílém) v bitce s útočníkem NY Rangers Kevinem Rooneym.

Bruce Bennett, Reuters

Hájek se spároval s švédským útočníkem Capitals Carlem Hagelinem, vše ale proběhlo v poklidu. To se ale nedá říct o Brendenu Dillonovi a Kevinu Rooneym, kteří neváhali shodit rukavice. Washingtonský Dillon zasadil svému sokovi více přesných ran, nakonec ale oba skončili na ledě. Rozhodčí jim vyměřili pětiminutové tresty, Lemieux vyfasoval dvouminutový za podrážení.