Jágr, druhý nejproduktivnější hráč historie NHL s bilancí 1921 bodů za 766 branek a 1155 asistencí, působil mezi lety 1990 a 2017 v Pittsburghu, Washingtonu, New York Rangers, Philadelphii, Dallasu, Bostonu, New Jersey, Floridě a Calgary. V sezoně 2004/05 hrál kvůli výluce v NHL v Kladně a Omsku, kde pak působil i mezi ročníky 2008/09 a 2010/11.

Howeův rekord měl přesto šanci atakovat v sezoně 2017/18, ale tehdy kvůli zranění kolena ukončil působení v Calgary po 22 utkáních. Naposledy v NHL nastoupil 31. prosince 2017 v Chicagu ve věku 45 let a 319 dnů jako čtvrtý nejstarší hráč historie po Howeovi (52 let a 11 dnů), obránci Chrisu Cheliosovi (48 let a 71 dnů) a brankáři Mauriceovi Robertsovi (45 let a a 345 dnů).

Patrick Marleau has played 1,733 NHL games, tying him with Jaromir Jagr for third all-time. pic.twitter.com/Y0icL3Pu6l — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) February 7, 2021

Marleau, jehož si San Jose vybralo v roce 1997 jako dvojku draftu, nastupoval za Sharks až do konce sezony 2016/17. Potom zamířil na dva roky do Toronta, následně se vrátil do San Jose a minulý ročník dohrál v Pittsburghu. V polovině loňského října uzavřel roční kontrakt na 700 tisíc dolarů znovu se Sharks.

V NHL má dvojnásobný olympijský vítěz z Vancouveru i Soči, mistr světa z roku 2003 z Finska a vítěz Světového poháru z roku 2004 na kontě 1189 bodů z 562 gólů a 627 asistencí. Na Stanleyův pohár nedosáhl, v play off si ve 195 duelech připsal 127 bodů (72 +55).