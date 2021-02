Druhá sezona v zámoří bývá často prubířská. Od Chicaga se toho navíc po podzimních změnách moc nečekalo.

První čtyři zápasy nebyly dobré. Poznamenalo nás, že absentují dva klíčoví centři (Toews a Kirby Dach). Po přípravném kempu, kde jsme hráli jen mezi sebou, jsme se trochu hledali. Nebylo nic jednoduchého, ale mám pocit, že už jsme našli svoji tvář. Poslední zápasy se to potvrzuje. Před sezonou se nám moc šancí nedávalo, tak děláme všechno proto, abychom lidem dokázali, že jsme lepší a snažíme se pomáhat jeden druhému.

V Centrální divizi teď máte za soupeře i oba poslední finalisty Stanley Cupu (Tampu i Dallas). Je to pro vás těžší než v minulé sezoně?

Těžko se to porovnává, na každého se nám daří trochu jinak. Tampa nás ale na začátku porazila dvakrát úplně jednoznačně. Teď si troufnu tvrdit, že bychom s nimi už odehráli úplně jiné zápasy. Posouváme se herně i výsledkově. S Dallasem, s Columbusem i s Carolinou jsme si dokázali, že je můžeme porážet.

Poslední utkání jste nastupoval s Dylanem Stromem a Alexem DeBrincatem. Znamená to, že už jsou jednotlivé lajny usazené?

Já si myslím, že jo. Sestava začíná trochu krystalizovat. Bez Toewse a Dacha se na začátku první dva útoky trochu rozpadly a hledalo se co a jak. Ale teď budu rád, kdyby to tahle pokračovalo dál.

Ale přece jen: Toews a Saad byli trochu jiný kalibr.

Odehrál jsem s nimi tři čtvrtě sezony a zvykl jsem si na to, jak se pohybovali a co od nich očekávat. Každý měl svoji roli a fungovalo nám to skvěle. Taky jsem ale věděl, že dřív nebo později budu hrát s někým jiným. Člověk to musí přijmout a naučit se to. S DeBrincatem a Stromem už to vypadá dobře, jen to musíme co nejvíc přenést do zápasů.





Kolem důvodů absence vašeho kapitána Towse se vznáší trochu mysteriózní opar. Máte bližší informace?

Abych řekl pravdu, tak se tady o tom vůbec nemluví. Samozřejmě budeme rádi, když se vrátí co nejdřív, ale nic bližšího nevím.

V přesilovkách jste nasbíral devět bodů jako největší esa liga. Přitom v Chicagu nastupujete až ve druhé speciální formaci. Není to pro Blackhawks až příliš velký luxus?

Samozřejmě chci hrát co nejvíc, to je jasný. Chci být na ledě v důležitých momentech. Někdy dává góly první pětka, někdy my. Důležité ale je, že se o přesilovky můžeme opřít, fungují nám (úspěšnost 36,6 procenta - 3. nejlepší v NHL) a snad to vydrží co nejdéle.

Nejvíce bodů v přesilovkách 11 - Connor McDavid (Edmonton) 9 - Patrice Bergeron (Boston), Leon Draisaitl (Edmonton), Quinn Hughes (Vancouver), Dominik Kubalík (Chicago), Joe Pavelski (Dallas)

Občas se stane, že se hráč s novou smlouvou dostane pod tlak, ani neví jak. Ale vy nevypadáte, že byste se tím nějak stresoval.

Snažím se na to nemyslet a chci dál hrát svůj hokej. Dělám všechno, co předtím, jsem tady už druhý rok a trochu vím, co od toho tak nějak očekávat. To je pro mě výhoda.

V Dallasu jste si o víkendu zahráli před omezenou kapacitou diváků. Jak jste se cítil na zápase před fanoušky?

Bylo hrozně znát, že v hledišti někdo je. I když jen přes 4 tisíce lidí. Najednou bylo všechno živější, větší zábava. Fanoušci tomu dávají energii. Jen je mi líto, že v Chicagu naši příznivci na hokej ještě nemůžou.