Vedení hokejové NHL odložilo další zápas Philadelphie kvůli koronaviru. Tým Flyers má mimo hru pět hráčů včetně českého útočníka Jakuba Voráčka nebo kapitána Claudea Girouxa a nenastoupí tak ani v neděli proti New York Rangers. Již dříve byla odložena tři utkání Philadelphie.

Pensylvánský klub je jeden z pěti, který momentálně kvůli problémům s nemocí covid-19 v NHL nehraje. Dva zápasy Philadeplhie s New Jersey v tomto týdnu byly již dříve odloženy s ohledem na zdravotní potíže soupeře, který má na takzvaném covidovém protokolovém listu osmnáct hráčů včetně útočníka Pavla Zachy. Vedle toho Philadeplhia přišla i o plánovaný úterní souboj s Washingtonem.

Podle aktuálních plánů by se Flyers měli zapojit zpět do soutěže ve čtvrtek 18. února, kdy se mají utkat s New York Rangers. Těm ze stejného důvodu jako Voráček momentálně chybí Filip Chytil. O dva dny později Philadeplhii čeká venkovní duel s Bostonem u jezera Tahoe.