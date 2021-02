Český útočník Jakub Vrána vstřelil vítězný gól Washingtonu v duelu s Pittsburghem v NHL. Tým Capitals vyhrál 3:1, gólman Vítek Vaněček přišel o čisté konto necelých pět minut před koncem. Gólovou radost si užil i Pavel Zacha z New Jersey. Ďáblové vyhráli nad NY Rangers 5:2. V dalším utkání Buffalo podlehlo NY Islanders 0:3.

Český útočník New Jersey Pavel Zacha (37) a jeho radost ze vstřelené branky v utkání NHL.

Washington v úvodní třetině přežil dvě oslabení a držel na ledě Penguins bezbrankový stav. V prostřední části hry pak získal rozhodující náskok. Za stavu 1:0 se střelecky prosadil i český útočník Jakub Vrána. Pittsburgh nejprve nedotáhl přečíslení dvou na jednoho k vyrovnání a Vrána v čase 31:31 z protiútoku trestal a zaznamenal nakonec vítěznou trefu Capitals.

Český gólman Vítek Vaněček přišel o čisté konto necelých pět minut před koncem, kdy Tučňáci korigovali na konečných 1:3.

Bezbrankový stav duelu mezi Rangers a New Jersey vydržel do 28. minuty, kdy poslal Ďábly do vedení v přesilovce útočník Pavel Zacha. Jezdci stihli postupně vyrovnat na 1:1 a následně i na 2:2, v závěrečné části hry však třikrát inkasovali a prohráli 2:5. Za poražené se neprosadil obránce Libor Hájek.

Také ve třetím utkání se nevedlo domácímu týmu. Buffalo podlehlo NY Islanders 0:3. Hvězdou zápasu byl dvougólový střelec Ostrovanů Andres Lee.

