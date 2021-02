Jediný člen prestižního hokejového Triple Gold Clubu z řad trenérů Mike Babcock povede v příštích dvou letech tým University of Saskatchewan. Slavný kanadský kouč, jenž strávil 17 let v NHL, se s mužstvem Huskies dohodl na plný úvazek bez nároku na honorář.

Babcock byl v listopadu roku 2019 odvolán od hokejistů Toronta, od nichž bude na základě smlouvy do roku 2023 dostávat 5,875 milionu dolarů ročně. Od loňského července byl dobrovolným konzultantem univerzitního týmu ve Vermontu, kde pomáhal hlavnímu kouči Toddu Woodcroftovi, a také působil jako hokejový expert v televizi NBC.

Babcock se ve městě Saskatoon, kde University of Saskatchewan sídlí, narodil a za Huskies na začátku 80. let hrál. "Jsem nadšený, že budu pracovat s hráči Huskies ve svém rodném městě a na univerzitě, kde jsem měl možnost hrát pod legendárním koučem Davem Kingem," uvedl Babcock, jenž se týmu ujme od příští sezony.

Do Triple Gold Clubu se dosud jako jediný kouč Babcock dostal díky triumfu ve Stanley Cupu v roce 2008 s Detroitem, zlatu s Kanadou z olympijských her z let 2010 a 2014 a z mistrovství světa v Praze 2004. Vedle toho trénoval v NHL také Anaheim. Po propuštění z Toronta ho někteří z jeho bývalých svěřenců nařkli z nevhodného chování připomínajícího šikanu.