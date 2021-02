Fantazie! Český útočník David Pastrňák měl v NHL znovu nabito, v bitvě s Philadelphií se blýskl hattrickem a jeho Boston slavil pohodové vítězství 7:3. Washington si v duelu plném zvratů poradil s New Jersey 4:3. Jednu asistenci v dresu Capitals zaknihoval útočník Jakub Vrána. Vítězný gól zaznamenal ruský bombarďák Alex Ovečkin. V dresu poražených si připsal asistenci Pavel Zacha. Ottawa vyhrála v kanadském derby nad Montrealem 3:2 v prodloužení.

Zápas Bruins proti Philadephii se hrál pod širým nebem a měl hlavního hrdinu v chkapíkovi s číslem 88 na dresu. David Pastrňák poprvé udeřil už po čtyřiatřiceti sekundách utkání. To mu při přečíslení dvou na jednoho předložil ideální přihrávku Marchand a český snajpr šancí nepohrdl - 1:0 pro Boston.

Philadelphia, v jejímž dresu stále chybí Jakub Voráček, ještě v první třetině skóre otočila na 2:1, ale do kabin se šlo za nerozhodného stavu.

Raketový start měl „Pasta" i do prostřední dvacetiminutovky. To skóroval už po 46 sekundách. Pro změnu z pravého kruhu pálil přesně pod horní tyč a Boston vedl 3:2. Své galapředstavení zakončil v čase 57:04, kdy nejprve forčekoval v útočném pásmu a narušil rozehrávku soupeře. Vzápětí dostal přihrávku do levého kruhu a bez přípravy završil hattrick i skóre zápasu.

Hokejisté Bostonu Bruins slaví. Český kanonýr David Pastrňák (88) se raduje z gólu v síti Philadelphie, k přesné trefě gratulují obránce Jeremy Lauzon (55) a útočník Patrice Bergeron (37).

Kirby Lee, Reuters

Čtyřiadvacetiletý Pastrňák už v této sezoně jeden hattrick oslavil a rovněž proti Flyers. Tehdy si při výhře 4:3 v prodloužení na ledě Flyers do statistik připsal kromě hattricku ještě asistenci. Havířovský rodák tak zaokrouhlil počet svých hattricků v NHL na číslo deset.

Do sezony naskočil český útočník později, když se dával dohromady po zářijové operaci kyčle. Nejlepší střelec základní části soutěže uplynulého ročníku NHL zatím nastoupil v této sezoně do devíti utkání a na kontě má 14 kanadských bodů za devět branek a pět finálních přihrávek.

Radost v podání hokejistů Bostonu Bruins. David Pastrňák oslavuje svůj gól proti Philadelphii s parťáky Bradem Marchandem a Patricem Bergeronem.

Rich Pedroncelli, ČTK/AP

Washington doma přestřílel New Jersey 4:3. Ďáblové vedli v utkání už 2:0. U vedoucí trefy Johnssona asistoval v první třetině i Pavel Zacha. Capitals, v jejichž brance tentokrát scházel Vítek Vaněček skóre ve třetí třetině otočili na 4:2.

U vyrovnávacího gólu na 2:2 zaknihoval "áčko" i Jakub Vrána. Nejvíce zářil T.J. Oshie, jenž dal dvě branky a také přihrál na vítěznou přesilovskovou trefu Ovečkinovi.

Vyrovnané kanadské derby mezi Ottawou a Montrealem dospělo za stavu 2:2 do prodloužení. Tam dostal Senátor Tkachuk nebývale mnoho prostoru. Vypálil na branku, následně si kotouč dojel a zamířil s ním neatakován znovu před gólmana. Další šancí již nepohrdl a rozhodl utkání.

Připravujeme další informace.