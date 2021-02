Jeho oslavný ryk se závěrečnou sirénou v utkání NHL proti domácímu Torontu by snad musel být slyšet, i kdyby tribuny Scotiabank Areny byly zaplněné do posledního místečka. Natožpak takhle, když zely prázdnotou. A jeho reakci se nelze divit. Vždyť český hokejový brankář Calgary David Rittich zažíval hodně rozpačitý vstup do nové sezony. Čisté konto při výhře 3:0 proti nejlepšímu týmu soutěže může být pro osmadvacetiletého jihlavského odchovance vítaným zlomem.

Do pondělního střetnutí nastoupil Rittich v brance Flames od začátku v této sezoně jen ve třech duelech a ani jednou se neradoval z výhry. A do toho nyní rozjeté Toronto s nejlepším kanonýrem aktuálního ročníku Austonem Matthewsem, jenž dokázal bodovat už šestnáctkrát v řadě.

Přitom dlouho nebylo jasné, jestli Rittich vůbec bude hvězdám Maple Leafs čelit. Až hodinu před zápasem Calgary vydalo zprávu, že brankářskou jedničku Jacoba Markströma do utkání nepustí zranění v horní části těla, takže mezi tři tyče půjde Rittich.

„Věděl jsem, že existuje šance, že bych mohl chytat. Už od včerejška jsem se tedy připravoval, jako kdybych měl do zápasu nastoupit," říkal po utkání účastník MS v roce 2018.

A právě on byl základním stavebním kamenem hry Calgary. Třeba v první třetině poté, co mu po střele Riellyho pomohla horní tyčka, předvedl báječný zákrok hokejkou při dorážce Tavarese do odkryté branky. Poradil si se sólovým únikem Ilji Michejeva, lapačkou zase zastavil pokus Jasona Spezzy. Na konci druhého dějství i díky němu Plameny přečkaly 96 vteřin dlouhé dvojnásobné oslabení.

„Od prvního okamžiku jsem se cítil dobře. Kluci přede mnou hráli skvěle, dobře blokovali střely, sbírali dorážky. Hodně mi to usnadnili. Myslím, že to byl povedený týmový výkon. Dokázali jsme si, že když do toho dáme všechno, můžeme se rovnat i těm nejsilnějším mančaftům v lize," nechválil sám sebe.

To učinili jiní. Rittich byl za 34 zákroků vyhlášen první hvězdou duelu a komplimenty mu skládali nejen spoluhráči, ale i trenér soupeře Sheldon Keefe. „Nějaké šance jsme si sice vytvořili, brankář soupeře byl ale dneska výborný. Vychytal nás," pokýval hlavou hlavní kouč Toronta.

„David byl neskutečný," přidával se útočník Calgary Matthew Tkachuk. „Působil jistě a klidně. Přesně to od svého brankáře chcete. Nedokážu ani popsat, jak výborný dneska byl," dodával muž, jenž si v zápase připsal gól a asistenci.

Rittich si připsal čtvrté čisté konto v kariéře v NHL a stal se od roku 1977 prvním gólmanem Flames, jemuž se v Torontu podařilo vychytat nulu. I proto ten hlasitý řev po konci duelu. „Byl jsem hrozně šťastný. Zápas nám vyšel skvěle, moc jsem si ho užil. Proto tak hlasitá oslava," vysvětloval.

„V tomhle utkání bylo vidět, jak o Davidovi spoluhráči nepochybují, což je skvělé. Takový výsledek snad ani nemohl přijít v lepší dobu," připomněl trenér Calgary Geoff Ward ukončení třízápasové série proher jeho mužstva.

A Rittich svým bezchybným výkonem vyslal Wardovi jasný vzkaz, že se na něj může spolehnout. I kdyby se Markströmovo zranění ukázalo jako vážnější a vyžádalo si delší léčbu.

„Na případnou zátěž jsem připravený. Sezona se pro mě sice zatím nevyvíjela ideálně, ale já osobně se cítím dobře. Neustále na sobě pracuju, chci být pro mužstvo oporou," hlásí.