Český hokejový útočník David Kaše se po týdnu stráveném v prvním týmu Philadelphie vrátil na farmu do AHL do celku Lehigh Valley Phantoms. Za Flyers nastoupil čtyřiadvacetiletý odchovanec Kadaně ve čtvrtek při domácí porážce s New York Rangers 2:3 po samostatných nájezdech a za necelých 11 minut pobytu na ledě nebodoval.