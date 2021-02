David Rittich předvedl další výborný výkon, na výhru to však nestačilo

Dalším výborným výkonem se blýskl v dresu Calgary český brankář David Rittich. Nakonec však ani jeho 37 úspěšných zákroků nezabránilo porážce Flames na ledě Toronta 1:2 po prodloužení. V utkání chudém na góly se jako první dostali ke slovu hosté, které poslal v 57. minutě do vedení Mangiapane.

Javorové listy však ještě stihly v závěrečném náporu vyrovnat, když Ritticha překonal 88 sekund před koncem normální hrací doby Nylander. A švédský útočník se postaral i o bod navíc pro svůj tým. Jihlavského rodáka prostřelil ve druhé minutě prodloužení a Toronto tak mohlo slavit výhru 2:1.

Výhru 3:0 slaví i Tampa Bay, která si poradila na domácím ledě s Carolinou, v jejíž brance stále chyběl zraněný gólman Petr Mrázek. Blesky položily základ své výhry již v první třetině, kterou vyhrály po trefách Coltona a Colemana 2:0, třetí branku přidal při power play Hurikánů do prázdné branky Goodrow.

Stejným skóre skončil i duel Floridy s Dallasem, tentokrát však slavili hosté. Hvězdy poslal do vedení v úvodní třetině Klingberg, další dvě branky si Stars schovaly do závěrečné části. Na dvoubrankový rozdíl zvýšil po přihrávce Radka Faksy Lindell, při power play Panthers uzavřel skóre na 3:0 do prázdné svatyně Kiviranta.

