David Rittich předvedl další výborný výkon, na výhru to však nestačilo

Rittich nastoupil do druhého zápasu proti Torontu za sebou a navázal na povedený pondělní výkon. Střelcům Maple Leafs nedovolil skórovat až do 59. minuty, kdy poslal zápas do prodloužení po velké skrumáži v brankovišti Flames při hře domácích bez gólmana William Nylander.

Rittich tak inkasoval poprvé po 137 minutách a 35 sekundách. Hosté měli i trochu smůlu, krátce předtím trefil tyčku prázdné branky Elias Lindholm. Čtyřiadvacetiletý Švéd Nylander překonal Ritticha i v nastavení a rozhodl o vítězství Toronta 2:1.

Český brankář byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu, přes výborný výkon nenavázal na svou první výhru v ročníku a rozšířil svou bilanci v tomto ročníku o čtvrtou prohru z pěti utkání, ve kterých nastoupil od úvodní minuty.

Výhru 3:0 slaví Tampa Bay, která si poradila na domácím ledě s Carolinou, v jejíž brance stále chyběl zraněný gólman Petr Mrázek. Blesky položily základ své výhry již v první třetině, kterou vyhrály po trefách Coltona a Colemana 2:0, třetí branku přidal při power play Hurikánů do prázdné branky Goodrow.

Faksa pomohl Dallasu k výhře nad Floridou

Faksa se ve 42. minutě podílel na druhém gólu Dallasu. Sedmadvacetiletý útočník dostal přihrávku do předbrankového prostoru, Chrise Driedgera nepřekonal, ale odražený puk si našel Esa Lindell a střelou z první zařídil Stars dvoubrankový náskok. Dallas tak utnul sérii šesti proher za sebou. Finalista minulé sezony zvítězil poprvé od začátku února, kdy porazil Columbus 6:3.

Hlavní podíl na výhře Stars měl Anton Chudobin, který pochytal všech 43 střel domácích. Ruský brankář si připsal desáté čisté konto v NHL. Panthers poprvé v sezoně vyšli gólově naprázdno.