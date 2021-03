Znovu byl pořádně vidět a vysloužil si ocenění druhá hvězda zápasu. Útočník David Pastrňák stejně jako v pátek přihrál v NHL na dvě branky Bostonu v utkání na ledě New York Rangers. Bruins oplatili soupeři debakl 2:6 a vyhráli 4:1. I v dalších duelech byli vidět Češi. Útočník Dominik Kubalík se jednou trefou podílel na kanonádě Chicaga do sítě Detroitu (7:2), asistenci zaknihoval jeho spoluhráč a krajan David Kämpf. Gólem a asistencí se blýskl Jakub Vrána, jehož Washington zvítězil na ledě New Jersey 3:2. U prvního zásahu poražených Ďáblů asistoval Pavel Zacha.