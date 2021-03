Kapitán hokejistů Washingtonu Alexandr Ovečkin obdržel od Oddělení hráčské bezpečnosti nejvyšší možnou pokutu ve výši pěti tisíc dolarů (zhruba 109 tisíc korun) za cílené seknutí hokejkou do rozkroku útočníka Bostonu Trenta Frederica ve středečním utkání.

K incidentu došlo v 55. minutě duelu, který Washington nakonec vyhrál 2:1 po samostatných nájezdech, v nichž jako jediný uspěl Jakub Vrána.

Ovečkin po odehrání puku obdržel od Frederica několik ran a pak naopak sám svého soka píchnul hokejkou do slabin. Rozhodčí mu udělili dvě minuty za sekání, americký útočník Bruins vyfasoval menší trest za krosček.

Nebylo to poprvé, co se oba dostali ve středečním zápase do křížku. V předcházejícím průběhu dokonce Frederic shodil rukavice, Ovečkin ale o pěstní potyčku neměl zájem.