Ve věku 82 let zemřel Walter Gretzky, otec legendárního kanadského útočníka Wayna Gretzkyho. Rodák z Canningu dlouhých devět let bojoval s Parkinsonovou chorobou.

Potomek běloruských imigrantů byl prvním trenérem fenomenálního útočníka, držitele řady rekordů v NHL a čtyřnásobného vítěze Stanley Cupu s Edmontonem v 80. letech minulého století.

"Za všechno, co jsem dokázal, vděčím právě jemu," prohlásil "The Great One" v roce 1996 v interview pro CBC.