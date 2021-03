Český útočník Filip Chytil pomohl hokejistům New York Rangers gólem a přihrávkou k výhře 6:3 na ledě New Jersey a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Premiérovou trefou v sezoně přispěl k druhé výhře Rangers na ledě Devils ve třech dnech a třetímu vítězství v NHL za sebou i obránce Libor Hájek. Jakub Voráček ve druhém pensylvánském derby mezi Pittsburghem a Philadelphií zaznamenal jednu asistenci. Radek Faksa přispěl gólem k výhře Dallasu nas Columbusem.

Útočník NY Rangers Filip Chytil se raduje ze svého gólu proti New Jersey.

V týmu domácích se do statistik zapsal Pavel Zacha, který v první třetině přihrál P.K. Subbanovi, jenž snížil na 1:2. Domácí vzápětí vyrovnali, po Chytilově asistenci ale ještě do přestávky poslal hosty znovu do vedení Kevin Rooney.

Krátce po pauze zvýraznil náskok Hájek a ve třetí třetině přidal pátý gól hostů Chytil. Na snížení Devils pak odpověděl střelou do prázdné brány v závěru Ryan Strome a New Jersey prohrálo popáté v řadě.

V dresu Philadelphie si dvanáctou asistenci v sezoně připsal Jakub Voráček, po jehož přihrávce Shayne Gostisbehere poslal hosty na ledě Pittsburghu do vedení 3:2. Domácí pak ale dvěma góly skóre otočili na konečných 4:3. Za zmínku určitě stojí první gól Tučňáků, který vstřelil Malkin po krásném objetí branky.

Čtvrtou výhru v řadě a druhou nad soupeřem z Buffala si připsali Ostrované. Zvítězili 5:2, tedy stejným poměrem jako den předtím. Tentokrát o svém vítězství rozhodli zejména ve druhém dějství, které vyhráli 4:0. Buffalo se tedy dále trápí a krčí se na posledním místě Východní divize.

Florida zvládla i druhé utkání s Nashvillem ve dvou dnech. Po dvou třetinách vedla už 4:1 a náskok si vzít nenechala, naopak. Ve třetí třetině se sice hned po 19 sekundách hry trefil Arvidsson, ale Panteři měli zápas pod kontrolou a do jeho konce přidali ještě další dvě branky. Český obránce Radko Gudas se do statistik zapsal druhou asistencí u branky Huberdeaua a dvěma trestnými minutami za rvačku. Mužem zápasu se stal Noel Acciari, který se blýskl hattrickem.

Arizona Minnesotě oplatila den starou porážku a tentokrát domácí zápas ovládla poměrem 5:2. Po první třetině sice prohrávala 0:2, ve druhé dokázala vyrovnat a v té třetí se v přesilovce nejprve trefil Garland a dvěma góly vítězství pojistil Pitlick. Druhá jeho branka padla při risku Minnesoty bez gólmana.

Vysokou výhru 7:1 zaznamenali hráči Montrealu, kteří si bezproblému poradili s Winnipegem. Po úvodní třetině přitom nic nenasvědčovalo takové kanonádě. Dvěma góly k vítězství přispěl Gallagher. Tři asistence si připsal Slovák Tomáš Tatar.

Colorado, v jehož brance stále chybí Pavel Francouz, dokázalo v zápase s Anaheimem otočit z 0:2 na 4:2, ale utkání do vítězného konce se mu dotáhnout nepodařilo. Anaheim tři minuty před koncem srovnal a zápas šel do prodloužení, ve kterém fauloval Mikko Rantanen, který si předtím v zápase připsal dvě branky, a hosté nabídnutou výhodu využili a zvítězili 5:4.

Finalisté posledního Stanley Cupu z Dallasu zvládli úvod utkání s Columbusem skvěle. Ve čtvrté minutě vedli už 2:0. Další branky padly až po polovině utkání, ale Dallas si výhru pohlídal. Skóre uzavřel 41 sekund před koncem Radek Faksa, který dojel vyhozený kotouč a střelou zápěstím prostřelil v NHL debutujícího Vehviläinena. Pro sedmadvacetiletého českého reprezentanta šlo o teprve druhou branku v sezoně.

