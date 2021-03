Loňský úspěch hokejisty Tampy Bay zdaleka nezasytil. Tým šampionů by si přál letos znovu sáhnout na Stanley Cup. A je to znát i na výsledcích Lightning, v nové zkrácené sezoně opět patří k naprosté špičce NHL. Spoléhají se přitom i na Ondřeje Paláta, kterého neopustila forma z minulého play off.

Sbíráte skoro bod na zápas (10+10 ve 23 startech). Nezdá se, že by se necelý půlrok od vašeho tažení k trofeji něco změnilo.

To musím zaklepat. Měl jsem dobrý začátek, a když se zeptáte každého hráče, tak je hodně důležité mít vydařený start, obzvlášť v tak krátké sezoně.

Jak ten nadupaný program zvládáte?

V normální sezoně je zápasů 82 a čas mezi nimi není taky moc dlouhý, ale tahle sezona je vážně jiná. Do konce základní části chybí dva měsíce, ve kterých musíme odehrát ještě 33 zápasů. Hrajeme ob den a je to strašná porce. Hlavně březen je šílený.

Český útočník Ondřej Palát gratuluje brankáři Tampy Curtisovi McElhinneymu k výkonu v utkání NHL proti Nashvillu.

Christopher Hanewinckel, Reuters

Takže ve dnech volna jen odpočíváte?

Na začátku jsme neměli tolik zápasů. Odložili nám pár utkání s Dallasem, kde bojovali s covidem. V té době jsme tréninky ještě měli, ale teď to vypadá tak, že už máme jen ranní rozbruslení před zápasem. A jinak většinou volno, ať si tělo trochu odpočine.

Dallas jako poražený finalista se z problémů zatím nemůže vyhrabat.

Na začátku nechytili rytmus, pak tam nastala pohroma s mrazivým počasím. Ale u nich je to otázka času, než se z toho dostanou, protože tu kvalitu mají pořád. Když hráli proti nám, tak byli pár třetin lepší, ale vychytal je Vasilevskij. On prostě každý zápas potvrzuje, že je nejlepší gólman na světě a na některé jeho zákroky je radost se dívat. Navíc je to dříč, pořád na sobě maká.

Od začátku sezony bylo jasné, že se v ní musíte obejít bez ruské hvězdy Nikity Kučerova, který je po operaci kyčle. Máte teď větší zodpovědnost za výsledky Tampy?

Moje pozice se zase tak nezměnila. Když byl Kučerov zdravý, tak jsem hrál hlavně s ním a s Pointem. Když teď Kuč chybí, tak jsme začínali se Stamkosem, teď máme na centru Cirelliho. Ale já hraju pořád stejně. Mám dobrou pozici a snažím ji využít co nejlépe.

Mluví se u vás o obhajobě Stanley Cupu, nebo je to tabu?

Ale jo, mluví. Tým se až tak nezměnil. Odešlo jen pár veteránů, takže náš cíl je vyhrát druhý Stanley Cup. Máme vítěznou mentalitu. Když se třeba vyhraje, ale výkon není až tak dobrý, tak to pořád rozebíráme, nejsme spokojení. Potřebujeme hrát dobře každý zápas, z dobré defenzívy.

Ondřej Palát (vpředu) byl vyhlášen v zápase s Floridou třetí hvězdou zápasu.

Lynne Sladky, ČTK/AP

Cítíte ze strany soupeřů větší respekt?

Nějaký tam je, ale spíš takový ten zdravý. Jsou na nás natěšení, víc se snaží a každý zápas jedou proti nám na 110 procent.

Hlavně rivalové z Floridy s vaším kamarádem Radko Gudasem, že?

S Gudym se známe dlouho. Hrávali jsme spolu, i na tréninku jsme do sebe šli tvrdě a potom jsme zase byli hned kamarádi. Tak to máme i v zápasech. Gudy nešetří mě, já nešetřím jeho, ale pak vždycky pokecáme. Tým měli na Floridě dobrý už loni, teď získali pár posil a bylo mi jasné, že budou hrát nahoře.

Ondřej Palát se postaral o vítězný gól Tampy proti Dallasu

Tony Gutierrez, ČTK/AP

Na Panthers už chodí do haly omezený počet diváků. Jak to bude u vás?

Poslední zápasy už tam mohli být rodinní příslušníci a máme potvrzené, že 13. března by v hlediště mohli být fanoušci do 20 procent kapacity, takže něco kolem 4 tisíc lidí. Na to se určitě těšíme, hrát bez diváků je takové divné. Tady na Floridě počty nakažených klesají. Lidi žijí normálně, pátky a soboty jsou restaurace a bary narvané. My jako hráči se ale snažíme nikam nechodit a dodržovat preventivní opatření. Stačí, aby to chytil jeden, donesl to do kabiny a pak bychom zmeškali zápasy. Za to to vážně nestojí.