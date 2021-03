Už je to více než rok, co zažil 23letý Hronek za mořem gólovou radost. 14. ledna 2020 skóroval proti Islanders. A od té doby v zámoří 49 zápasů střelecky mlčí a sbírá jen asistence. V této sezoně jich má už 15.

„Všichni víme, co Filip s pukem dokáže. Je to opravdu dobrý celoplošný obránce, který vyhrává spoustu soubojů, ale čekali jsme od něj větší produktivitu, obzvlášť v přesilovkách," postěžoval si Jeff Blashill, kouč Red Wings, kteří mají druhou nejhorší hru v početní výhodě ze všech týmů (využití 10,7 procenta).

Nejproduktivnější hráči bez gólu Filip Hronek (Detroit) 0+15 Ryan Pulock (NY Islanders) 0+12 Oliver Ekman-Larsson (Arizona) 0+11 Mike Reilly (Ottawa) 0+11 Nikita Zajcev (Ottawa) 0+11 T. J. Brodie (Toronto) 0+10

Poté, co Hronek v dresu hradeckého Mountfieldu dominoval v extralize (10+13 ve 22 zápasech), se od něj obdobná představení čekala i v NHL. S góly má ale problémy, stejně jako jeho krajané v obranných řadách zámořských týmů.

Filip Hronek

Marek Burkert, Právo

V této sezoně ze šestky čekých beků, která nastoupila v NHL, dali po gólu jen Radim Šimek ze San Jose a Libor Hájek z Rangers. To i slovenské trio Zdeno Chára, Andrej Sekera, Erik Černák nastřílelo 4 góly. Nemluvě o zadácích ze Švédska (43 branek), z Ruska (13) a z Finska (12).

„Kluky jako byli Marek Židlický, nebo Tomáš Kaberle, kteří stihli podporovat útok a řídit přesilovky, už za mořem nemáme. Židla dokázal rozehrát i vypálit a oboje dělal skvěle," tvrdí bývalá hvězda New Jersey Patrik Eliáš.

V NHL se devatenáctkrát stalo, že hráč za sezonu posbíral více než dvacet asistencí, aniž by dal gól. V sezoně 2007-08 to předvedl v barvách Caroliny i František Kaberle (0+22). Do tohoto klubu by ale Hronek asi patřit nechtěl...