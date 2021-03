Vladař už sice NHL okusil při loňském play off, kdy v srpnu ve třetím utkání druhého kola vyřazovacích bojů proti Tampě Bay vystřídal za stavu nepříznivého stavu 1:4 Jaroslava Haláka a z dvanácti střel třikrát inkasoval, NHL ale hráčům a brankářům eviduje do statistik jen zápasy odehrané v základní části soutěže.

A ten přišel až nyní. Navíc od úvodní minuty. „Jsem strašně rád, že konečně přišla ta šance, na kterou jsem čekal čtyři a půl roku. Jsem teď nejšťastnější člověk na světě. Vždy bylo mým snem chytat v NHL. Dostal jsem příležitost a mám výhru. V hokeji jsem nezažil lepší den," rozplýval se po konci utkání šťastný Vladař.

Tradiční jednička Bruins Tuukka Rask je kvůli zranění na marodce, takže Vladař se o víkendu od trenérů dozvěděl, že by v tomto týdnu mohla přijít jeho šance. „Kdyby byl Tuukka zdravý, asi bych nehrál," odtušil gólman, který aktuální sezonu začal v extraligových Pardubicích, jimž vypomáhal od konce listopadu do poloviny prosince.

Hokejisté Bostonu Bruins Charlie Coyle (13) a Matt Grzelcyk (48) gratulují brankáři Danielu Vladařovi k parádnímu debutu v NHL.

Charles Leclaire, Reuters

Než v úterý vyjel na led v Pittsburghu, lehce s ním cloumala nervozita. „Trochu nervózní jsem byl. Chtěl jsem ukázat to nejlepší, co ve mně je. Nechtěl jsem promarnit příležitost. Věděl jsem, čeho jsem schopný, ale uvědomoval jsem si, že každý den nemusí být tím nejlepším," vyprávěl majitel stříbra z MS hráčů do osmnácti let v roce 2014.

Zbavit se obav a naopak dodávat mu podporu se snažili všichni jeho spoluhráči. „Včetně Jara (brankáře Jaroslava Haláka), který mi říkal, ať si svůj první zápas pořádně užiju. Snažil jsem si užívat každou vteřinu. Od celé střídačky a všech kluků jsem cítil spoustu energie, kterou mi dodávali," děkoval svým parťákům.

A on sám ukázal, že se na něj můžou všichni spolehnout. Od začátku duelu působil v brance jistým dojmem a sebevědomí si ještě víc zvednul v 10. minutě, když za stavu 1:0 pro Bruins pálil Colton Sceviour z levého kruhu do prázdné branky, Vladař ale na poslední chvíli natáhl svou hokejku a báječným zákrokem takřka jistému gólu zabránil.

„Takové zákroky se nestávají často, povede se jeden ze sta. Jsem strašně rád, že se povedl zrovna dneska. Jakmile mi to trefilo hokejku a puk šel nad bránu, říkal jsem si ´wau´," usmál se český brankář, před jehož zákrokem smekal i trenér Bostonu Bruce Cassidy.

„Celá střídačka byla na nohou. Když předvede gólman takový zákrok, všechny hráče to nakopne. Co to udělalo s ním, nevím. Neznám ho tak dobře. Předpokládám ale, že mu to dodalo sebevědomí. Naše hráče rozhodně pozvedl a soupeř měl o čem přemýšlet," tvrdil Cassidy.

Po zápase, v němž byl vyhlášen první hvězdou, si na památku schoval puk. „Asi s ním dneska budu spát. Koupil jsem si trezor, tak ho do něj zamknu, aby mi ho nikdo neukradl," chechtal se Vladař, jenž hned z kabiny volal se svými dojmy nejprve své přítelkyni a pak i rodičům.

„Myslím, že táta je teď šťastný. V Česku sice po zápase byla noc, ale oni (rodiče) oslavovali. Asi budou v práci trochu unavení, ale pro celou naši rodinu to byla velká událost. Je trochu smutné, že nemohli být přímo tady a užít si to, ale doufám, že ještě dostanu další šance v brance," prohlásil Vladař, jenž loni podepsal s Bruins tříletou smlouvu s ročním příjmem 750 tisíc dolarů.

„Všechna ta tvrdá práce, kterou jsem dělal, se vyplatila. Beru to jako takové zadostiučinění, že se mi to povedlo. Budu se snažit dělat maximum jako vždycky, takhle to mám v hlavě nastavené. Chtěl jsem ukázat, co ve mně je. Vždycky, když vkročím na led, chci na něm nechat všechno. Abych si po zápase mohl sednout v kabině a s čistou hlavou si říct, že jsem odvedl maximum. Ať už to vyšlo, nebo ne," dodal Vladař.