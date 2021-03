Žraloci vedli 3:2, Hertl dohrával protihráče před gólmanem. Klasická situace, která ale pokračovala. Na jedné straně český forvard, na druhé Mark Stone a už létaly rukavice a helmy vzduchem. Během necelé půl minuty oba moc ran nerozdali, spíše šlo o zápasnické přetahování o lepší úchop. Vítěz? Remíza.

„Je to skvělý charakter, stará se o každého spoluhráče, to jsou důležité věci, takto se tvoří tým po celou sezonu. Pomůže to, i když jsme dnes večer prohráli. Tito kluci se o sebe navzájem velmi starají, hrají spolu a vytvářejí bratrství. Myslím, že to byla správná věc ve správný čas," vyjádřil se k Hertlovi trenér Bob Boughner.

San Jose po této bitce vedlo 3:2, ale v závěrečné třetině inkasovalo čtyři góly a prohrálo 4:5.

Hertl v této sezoně odehrál 21 zápasů a připsal si 16 bodů (7+9). Z českých hráčů je devátým nejproduktivnějším v zámořské lize. První je Ondřej Palát z Tampy Bay, který získal v 28 utkáních 27 bodů.