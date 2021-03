Společně si Eliáš se Zachou zahráli jeden jediný zápas. Nejproduktivnější hráč klubové historie Devils v něm 9. dubna 2016 gólem a dvěma asistencemi uzavřel svou mimořádnou kariéru v NHL, nováček Zacha tu svou dvěma asistencemi nastartoval. Eliáš má ale svého krajana v barvách New Jersey stále v hledáčku.

Původně si plánoval, že uvede Zachu v jeho premiérové sezoně do velkého světa zámořského hokeje. Představy mu ale překazilo zranění, po kterém už neměl síly na návrat a šestka draftu 2015 musela získávat ostruhy bez hráčské podpory české ikony.

„Přál bych si s ním odehrát víc než ten jeden zápas, ale taky mě těší, že jsem s takovou legendou mohl být na ledě. Patrik mi pomáhal se i trochu zabydlet. Mít tady Čecha by ale bylo lepší," svěřil se Zacha, pro kterého byl úvodní rok v NHL hodně obtížný.

Příležitosti neproměňoval

„Pavlovo minus bylo v tom, že neprodukoval tolik bodů, i když na to má střelu i techniku. Do příležitostí se dostával, bohužel je neproměňoval," připomněl Eliáš. Zacha nasbíral v první sezoně 24 bodů, v dalších dvou měl po pětadvaceti, žádný statistický progres se u něj nekonal. Média, management i trenéři začali mít pochybnosti, zda je brněnský rodák opravdu hráčem pro NHL.

Připomínala se i jména hokejistů, jež byli před šesti lety draftováni po Zachovi. Dnešním pohledem jsou to skutečná ofenzivní esa: Finové Aho (Carolina) a Rantanen (Colorado), Kanaďan Barzal (NY Islanders), Američané Connor (Winnipeg) a Boeser (Vancouver)... Jejich bodové zisky se v minulých letech vznášely v úplně jiných sférách, než tomu bylo u Zachy.

Devils se snažili jeho produkci nakopnout, řešili situaci s agentem Patrikem Štefanem, hráč měl k ruce také mentálního trenéra. Viditelná změna ale nastala až nyní, s příchodem nového kouče Lindyho Ruffa.

„Trenér Pavlovi věří," připomíná Eliáš Zachovo angažmá v první přesilovkové lajně Devils i průměrný čas na ledě přes 17 minut (4. nejvyšší mezi útočníky). A hlavně: český forvard s 18 body (7+11) vede klubové statistiky. O dva body před jedničkou draftu 2019 Jackem Hughesem.

Gólman New Yorku Islanders Ilja Sorokin (30) v nájezdech zneškodnil pokus českého útočníka Pavla Zachy.

Kathy Willens, ČTK/AP

„Asi před deseti dny jsme si s Pavlem psali a jsem rád, jak se mu daří. V každém zápase je vidět. Góly i asistence mu skáčou rychleji než v minulosti, kdy byl třeba deset zápasů bez bodu," potěšilo Eliáše.

Někdejší bašta Východní konference je však ve fázi přebudování týmu a na výsledcích se to projevuje. Hlavně doma v Prudential Center jsou Devils až tragičtí. Vyhráli jen 4 ze 17 zápasů. Míň bodů na vlastním ledě získaly pouze San Jose a Buffalo.

„Je to těžké. Devils mají spoustu nových hráčů. Navíc tým měl 14 dnů stopku kvůli covidu. Nevím, kolik přesně bylo nakažených, ale když dva týdny nemůžete dělat nic, tak se to projeví. Vypadnete z tempa, ve spoustě zápasů, co jsem viděl, klukům v polovině úplně odešla energie," popisoval Eliáš.

Play off New Jersey mine

Desetibodovou ztrátu na místa v play off smaže New Jersey jen zázrakem. Jednašedesátiletý Ruff ale dohlédne na to, aby se mladší hráči v těžkých zkouškách zdokonalovali. Platí to i pro třiadvacetiletého Zachu, který by při absenci New Jersey ve vyřazovací části mohl posílit český národní tým na světovém šampionátu v Rize.

„Když je v týmu nový trenér, je první dojem strašně důležitý. Devils hledali kouče, co dá mladým trochu volnost a nebude na ně příliš striktní, jako byl předtím John Hynes. Ruff má zkušenosti, takže si může dovolit být trpělivější. Trochu působí jako takový táta. Ale skvělé je, že Pavel mu hned předvedl, jakým dokáže být hráčem," líbí se Eliášovi.