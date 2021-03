Na přelomu února a března jste v době Markströmova zranění odchytal devět zápasů v patnácti dnech. Jinak jsou ale vaše starty spíš sporadické.

Ideální situace to pro mě není. Určitě jsem si to představoval jinak. To, co mi vlastně bylo slibováno, nenastalo. Uvidíme, co nastane v nejbližší době. Já chci pořád dokázat, že na to mám. A že třeba management udělal chybu, když na podzim podepsali nového gólmana na šest let.

S Markströmem jste se potkal už při loňském Utkání hvězd. Jak jste si sedli v rámci jednoho týmu?

Já o Jacobovi nemůžu říct vůbec nic špatného. Je to slušný člověk, kamarádský. V tomhle problém není.

Řada expertů považovala Calgary za černého koně sezony. Místo toho dostal po kolísavých výkonech padáka kouč Ward. Máte vysvětlení?

Někteří hráči k tomu asi přistupovali trochu lážo plážo a neuvědomovali si, co můžou ztratit. Je dobře, že přišel Darryl Sutter, který má náročnější přístup k týmu.

O Sutterovi koluje spousta tvrďáckých historek. Poznali jste už pořádně jeho metody?

Dneska není možné, aby vám někdo naordinoval tříhodinový trénink, protože v tom šíleném zápasovém programu by mužstvo jen utavil. Důležité je, že Darryl se k hráčům chová na rovinu. Padni komu padni.

Říká se, že mladší hráči v NHL už mají problém akceptovat trenéry ze staré školy, ke kterým Sutter patří.

Neřekl bych, že je to 'stará škola'. Kdo chce působit v NHL, musí se umět přizpůsobit. Já měl v minulosti taky hodně tvrdé trenéry. Ať to byli Petr Svoboda a Petr Vlk v Jihlavě, pan Výborný v Mladé Boleslavi, ale vždycky to neslo ovoce a mně osobně to strašně moc dalo.

Po Sutterově příchodu se ale vaše vytíženost nezvedla. V zámoří už se píše, že byste mohl být vytrejdován, mluví se o zájmu Washingtonu.

(pousměje se). K tomu vám ale já nic neřeknu. To je spíš otázka na mého agenta Roberta Spálenku...

Dovedete si představit, že byste Calgary opustil?

Calgary mi přirostlo k srdci. Jsme tady s manželkou vlastně už čtvrtý rok a máme to tu rádi. Ale všichni víme, že NHL je hlavně byznys. Stát se může cokoli.