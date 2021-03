Český obránce Filip Hronek se jako jediný z českých hokejistů střelecky prosadil v NHL, když se trefil do sítě Columbusu a Rudá křídla slaví výhru 4:1. Útočník Jakub Vrána se blýskl jednou asistencí v duelu svého Washingtonu proti NY Rangers (5:4). Boston na domácím ledě senzačně prohrál s New Jersey 0:1. Nashville pak zvítězil v Chicagu 3:2.

Washington zavelel k domácí výhře nad Jezdci z New Yorku v prostřední dvacetiminutovce, kterou ovládl poměrem 3:0. Následně Capitals, v jejicž brance tentokrát nestál Čech Vítek Vaněček, náskok ještě navýšili na 4:0 a 5:1, ale Rangers nakonec mocně finišovali. Povedlo se jim rozdíl ve skóre stáhnout na rozdíl jediné trefy, nakonec však těsně padli.

U třetí branky vítězů asistoval český útočník Jakub Vrána. Osmnáctý zásah v sezoně zaknihoval ruský snajpr Alex Ovečkin.

Detroit zlomil odpor Columbusu třemi góly ve třetí třetině. Za stavu 1:1 urval náskok pro Rudá křídla Rasmussen. Prohrávající tým pak v závěru odvolal brankáře a zaplatil za to dalšími inkasovanými góly do prázdné klece. Do odkryté branky se trefil i český obránce Filip Hronek, když namířil přesně přes celé kluziště.

Boston na domácím ledě selhal s New Jersey a prohrál 0:1. Tímto poměrem Bruins podlehli Ďáblům už podruhé v řadě a celkově s nimi zaknihovali třetí prohru za sebou. Na gólmana New Jersey vyslali domácí 40 střel, ale všechno bylo marné. Bergeron dokonce protlačil chvíli před koncem puk do sítě, ale branka neplatila.

Na slovenského brankáře Haláka naopak vyzrál už v první třetině zkušený Palmieri a týmu Devils to stačilo k úspěchu. V barvách Bruins nebodovali Davidové Pastrňák a Krejčí, stejně jako Jakub Zbořil. U hostů se neprosadil Pavel Zacha.

