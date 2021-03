V týmu mají jedničku draftu a vítěze Hart Trophy Taylora Halla, další jedničku Rasmuse Dahlina a k tomu řadu hráčů vybraných v prvním kole. Přesto to hokejisté Buffala letos dotáhli až k rekordní ostudě. V NHL prohráli 18 zápasů v řadě.

V pondělí proti Philadelphii jim k přerušení černé série nepomohlo ani vedení 3:0 po dvou třetinách. V čase 58:31 Flyers srovnali na 3:3 a ve 42. vteřině prodloužení jim výhru povedeným blafákem zasjitil obránce Ivan Provorov.

„Můžete vinit náš systém i trenéry, ale pořád v takových chvílích musíte být hráči NHL. Je trapné, když tolik toužíme po dvou bodech, a přesto ztratíme vedení o tři góly. To je neakceptovatelné. A naprosto zahanbující, stejně jako celá naše zoufalá série," bědoval obránce Brandon Montour.

Osmnácti porážkami po sobě vyrovnali Sabres neslavný anti-rekord rozklíženého Pittsburghu ze sezony 2003-04.

Penguins tehdy postrádali zraněného kapitána Maria Lemieuxe. Martina Straku, jenž měl na dresu áčko, na konci listopadu vyměnili do Los Angeles. A v lednu a v únoru se propadli do krize, kterou neměl kdo léčit.

Truchlohru odnesl jako první kouč

Podobné je to v případě Sabres. Buffalo naposledy vyhrálo 23. února na ledě New Jersey, od té doby je to v jeho podání jedna monumentální truchlohra, kterou odnesl vyhazovem (17. března) kouč Ralph Krueger a nahradil ho asistent Don Granato. Žádný zázračný obrat ale nenastal.

"Pokud se budeme soustředit na negativa, jen se budou nabalovat," myslí si Granato.

Držitel Hart Trophy 2018 Hall však během bídné týmové série vstřelil jediný gól. První hráč draftu 2018 Dahlin zase nasbíral v hodnocení plus/minus 18 záporných bodů. A k tomu se spekuluje o trejdu zraněného kapitána Jacka Eichela.

„Managment Sabres si musí říct, jestli jsou budoucností klubu skutečně ti správní kluci, když se tým tak dlouho trápí na chvostu," prohlásil bývalý hvězdný útočník New Jersey Patrik Eliáš.

Buffalo nebude hrát letos play off po desáté v řadě, což je nejdelší současná absence ve vyřazovací části a zároveň další neslavně vyrovnaný rekord NHL.

Nemusí zůstat kámen na kameni

Generální manažer Kevyn Adams tak dostal od majitele klubu Terryho Peguly (otce tenistky Jessicy, která letos třikrát porazila Karolínu Plíškovou) svolení, aby začal s nezbytnými změnami.

Adams nelenil a vytrejdoval do Montrealu Erica Staala za dvě volby v letošním draftu. Zároveň se Sabres zavázali platit polovinu gáže šestatřicetileté hvězdy za zenitem...

Před uzávěrkou trejdů (12. dubna) začal také Adams shromažďovat nejlepší nabídky na Hallovu výměnu. Dalším na řadě má bát bek Montour. Snad kromě pár jmen nemá nikdo jistotu, že v Buffalu zůstane.

"Nejsme naivní. Všichni víme, že změny přijdou," poznamenal útočník Kyle Okposo.

Aby ne, když během zběsilé série mají Sabres statisticky nejhorší útok, obranu i přesilovky. Otázka, kdo je tabulkově nějslabším týmem sezony, je úplně zbytečná.

Ve středu nastoupí Buffalo znovu proti Flyers, kteří nutně potřebují body v bitvě o postup do play off. Jestli se ale Sabres nechtějí osamostatnit v žebříčku největších zoufalců dějin NHL, pak by se měli urychleně probrat.