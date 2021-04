Buffalu se po osmnácti (!) porážkách konečně podařilo zabrat a v minulém kole deklasovat Philadelphii. V utkání s NY Rangers se domácím druhou výhru v řadě přidat nepodařilo. Velký podíl na tom měl i český forvard Jezdců Filip Chytil.

Jedenadvacetiletý rodák z Kroměříže se prosadil v sedmé minutě třetí třetiny z předbrankového prostoru, když si po obrovském závaru před gólmanem Tokarskim našel kotouč a ležícího Kanaďana už hravě překonal. V té chvíli znamenala trefa centra třetí formace hostujícího celku vedení 2:1. Sabres ale ukázali charakter, když se jim podařilo čtyři vteřiny před koncem základní hrací doby vyrovnat. Rychlou střelou se prosadil Tage Thompson.

Poslední slovo ale patřilo v zápase mnohem aktivnějším Rangers. Jedna z největších hvězd slavného celku – Švéd Mika Zibanejad – v prodloužení zužitkoval ideální přihrávku Rusa Panarina a v čase 64:32 rozhodl souboj Východní divize.

Dominik Kubalík bojuje z Chicagem na hraně postupu do play off a případná výhra v duelu s Hurricanes mohla celek z třetího nejlidnatějšího města USA poslat, alespoň prozatím, na postupová místa. Český střelec se gólově prosadil, Blackhawks to ale na zisk bodů nestačilo. Pětadvacetiletého Čecha ideálně pobídl ke skórování Wyatt Kalynuk a kometa loňské sezony jeho pas zužitkovala a v 36. minutě vsítila první branku domácích.

Chicago po celý zápas jen dotahovalo ztrátu a i když se jim dvakrát podařilo utkání dorovnat, nakonec tahalo za kratší konec i v konečném účtování. Vítěznou branku Caroliny dával půl minuty před koncem Švéd Jesper Fast.

Boston neuspěl na domácím ledě s Pittsburghem. Z početné české ekipy v dresu Medvědů se tentokrát bodově prosadil pouze bek Jakub Zbořil, jenž nahrával na jediný gól Bruins, který vstřelil Brad Marchand. Příležitost mezi třemi tyčemi dostal Daniel Vladař, který inkasoval třikrát, pochytal 19 střel a při prohře 1:4 měl úspěšnost zásahů 86,4 %. Poslední branka Penguins už padla do prázdné branky.

Bláznivý zápas vidělo necelých 1500 diváků v Nassau Colliseum. Matthew Barzal byl jednoznačně mužem zápasu v přestřelce mezi domácími Ostrovany a Capitals. Mužstvo z hlavního města utržilo debakl 4:8 a kanadský mladík Barzal, jenž v roce 2018 vyhrál Calder Trophy, se bodově prosadil hned pětkrát.

Své osobní statistiky rozšířily i dva čeští hokejisté Washingtonu. Jakub Vrána jednou asistoval a Vítek Vaněček chytil 7 z 9 střel. Do branky se však vůbec neměl v duelu s Islanders postavit. Jednička Caps Ilya Samsonov ale už ve 30 vteřině utrpěla srážku se spoluhráčem Oshiem a šla si raději odpočinout a zkontrolovat, jestli jeho hlava neutrpěla zranění.

Kouč Laviolette po zjištění, že je ruský gólman v pořádku, stáhl před koncem třetiny Vaněčka z brány, a nasadil zpět čtyřiadvacetiletého rodáka z Magnitogorsku.

Znovu se prosadil také Ondřej Palát z Tampy, který asistoval při rozhodující trefě Braydona Pointa v zápase s Columbusem a pomohl tak obhájcům titulu znovu na první místo v Centrální divizi. Blue Jackets naopak na postupové příčky do play off ztrácí po nočním utkání tři body.