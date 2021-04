Ani trefa Jakuba Voráčka naopak nestačila k výhře Philadelphii, Letci prohráli na ledě New York Islanders 2:3 po samostatných nájezdech. Skóroval rovněž Dominik Kubalík z Chicaga, Blackhawks ale podlehli Dallasu vysoko 1:5. Po jednom bodu zaznamenali nahrávající Jakub Zbořil z Bostonu a Ondřej Palát z týmu obhájce titulu Tampy Bay.

New Jersey nezachytilo nástup do utkání a v 53 sekundě na ledě Buffala prohrávalo 0:1. Bleskový obrat Devils zařídil dvěma přesilovkovými trefami Zacha. Poprvé se český centr prosadil ve třetí minutě, kdy si našel vyražený puk a bekhendem překonal brankáře Linuse Ullmarka. Druhý gól vstřelil přesnou střelou z levého kruhu o minutu později a poslal New Jersey do vedení 2:1.

Zohorna v duelu Pittsburghu s New York Rangers otevřel v sedmé minutě skóre povedeným forhendovým blafákem. Chvíli po polovině zápasu asistoval v početní výhodě u branky Evana Rodriguese a poprvé v NHL zaznamenal v utkání více než jeden bod. Český nováček, který má po čtyřech zápasech v NHL stejný počet kanadských bodů, byl stejně jako Zacha vyhlášen první hvězdou utkání. Penguins přehráli Rangers 5:2.

Carolina zvládla druhý duel s Floridou za sebou a posunula se do čela Centrální divize. Velký podíl na výhře 3:0 měl Martin Nečas, který asistoval u druhé trefy a v poslední minutě zápasu vstřelil uklidňující gól do prázdné branky.