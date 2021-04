Pětadvacetiletý útočník Washingtonu Jakub Vrána vstřelil vítězný gól v zápase s Buffalem, když pomohl Capitals vyhrát na hostující půdě 4:3. Výhru mužstvu z hlavního města USA vychytal 30 zákroky gólman Vítek Vaněček. Pavel Zacha si přpsal jednu asistenci, která ale nestačila na body v souboji New Jersey s Pittsburghem. Filip Chytil naopak slavil úspěch s NY Rangers, kteří přetlačili městského rivala NY Islanders 4:1. Český forvard zapsal stejně jako Zacha jednu asistenci.

Jakub Vrána (13) slaví se svými spoluhráčí z Washingtonu vítězný gól do sítě Buffala v utkání NHL.

Hokejisté Washingtonu Capitals přehráli Buffalo Sabres 4:3 a vítězný gól zařídil Jakub Vrána. Gólman Vít Vaněček předvedl třicet úspěšných zákroků a s 16 výhrami vede tabulku nováčků na brankářském postu.

Capitals se dostali rychle do dvoubrankového vedení, když po úvodní brance Dillona se v čase 11:39 trefil Alexander Ovečkin. Ruský car měl při střele velkou porci štěstí, neboť z hranice kruhu pro vhazování hledal spoluhráče, ale místo přesného pasu trefil obránce Dahlina, od jehož lýtka se puk odrazil za bezmocného brankáře Tokarskiho. Pětatřicetiletý rodák z Moskvy se po slabším úvodu rozstřílel a v historických tabulkách střelců ztrácí na legendárního Marcela Dionneho, pátého v historickém pořadí, čtyři branky.

Těsně před pauzou snížil na 1:2 Jokiharju, ale hosté hned zkraje druhé třetiny opět odskočili na dvoubrankový rozdíl. Při hře 4 na 4 se bombou z mezikruží trefil Justin Schultz. Domácí Sabres se nevzdali a v polovině utkání po druhé překonal výborně chytajícího Vaněčka z blízka Mittelstadt.

V závěrečné třetině se přesnou střelou zapsal mezi střelce Jakub Vrána, když ho našel obránce Schultz. Sabres v závěru zkusili hru bez brankáře ale přes závěrečný tlak pouze snížili na konečných 3:4. Caps tak porazili nejhorší celek NHL potřetí za sebou.

Forvard New Jersey Pavel Zacha se bodově prosadil hned na začátku střetnutí s Pittsburghem, když se podílel na trefě Milse Wooda. To bylo naposled, co domácí tým v utkání vedl. Pak už tahali za delší konec favorizování hosté, kteří v přestřelce, hlavně díky tříbodovým Rustovi s Crosbym, nakonec dominovali v poměru 6:4.

Filip Chytil s NY Rangers naopak připsal prestižní vítězství v derby s Ostrovany. Jednoznačnému výsledku 4:1 v Nassau Coliseum pomohl český forvard asistencí na první branku v duelu, kterou zařídil kanadský mladíček Alexis Lafreniére.

V souboji ruských gólmanů dominoval Alexandr Georgijev, jenž pochytal 31 střel a v interím souboji předčil svého slavnějšího krajana Semjona Varlamova, který hají dres Islanders,

V obrovský debakl se změnila bitva St. Louis s Minnesotou. Domácí celek zvítězil 9:1 a o body se podělilo celkem 14 hráčů "Bluesmanů". Finský gólman Wild Kaapo Kahkonen měl v duelu úspěšnost pouhých 76,3% a porážku si vytrpěl až do samotněho závěru.