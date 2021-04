"Trénink probíhal opravdu dobře a cítil jsem se v pohodě - ale mé srdce ještě není úplně připraveno. I když to ještě není takové, jaké jsem doufal, vím, že je to součást cesty k tomu, abych byl stoprocentně v pořádku," uvedl Lundqvist na twitteru.

Mistr světa a olympijský vítěz byl 15 let tváří New York Rangers. Loni v říjnu podepsal kontrakt s Washingtonem a doufal, že by se v dresu Capitals mohl dočkat vysněného Stanley Cupu. Klub chtěl naopak spoléhat na jeho zkušenosti, nicméně i bez něj vede tabulku Východní divize. V brance má česko-ruskou dvojici Vítek Vaněček, Ilja Samsonov, z nichž ani jeden ještě nechytal v play off NHL.