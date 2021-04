"Vránič je asi trochu zklamaný, protože Capitals mají letos ambice na vítězství a hrají skvěle. U Red Wings ale bude mít větší prostor a využití na ledě. Víc to na něm bude stát, v kariéře se posune," hodnotil Vránův přesun nejproduktivnější hráč v hokejových dějinách New Jersey Patrik Eliáš.

Vránův trejd je všeobecně považován za další mimořádný kousek detroitského generálního manažera Stevea Yzermana, který společně s Vránou získal i Richarda Pánika a volby v prvním a druhém kole draftu.

Obětoval přitom pouze Anthonyho Manthu, jehož produkce (11+10) ve srovnání s Vránovými letošními čísly (11+14) není nijak zázračná. Roli ale hrály, jak už to v NHL chodí, i peníze. Vránovi dobíhá smlouva na 3,35 milionu dolarů na rok. Nedá se vyloučit, že pro něj agent bude chtít od příští sezony dvojnásobek...

"S Manthou (5,7 milionu dolarů na rok) máme větší jistotu, jak budou vypadat naše náklady," vysvětloval washingtonský náhled generální manažer Brian MacLellan.

Capitals si odchovance Letňan, který v juniorském věku zamířil do švédského Linköpingu, vybrali jako 13. draftu 2014.

Vrána se pár měsíců předtím stal nejlepším střelcem mistrovství světa do 18 let ve Finsku, kde Češi získali senzační stříbro a jejich kanonýr gólově zastínil Švéda Williama Nylandera i Američany Jacka Eichela, Austona Matthewse nebo Kylea Connora.

Pastrňák dostal šanci mnohem dřív

Vstup do NHL měl ale český snajpr jen velmi pozvolný, což ostře kontrastovalo se strmým vzestupem jeho spoluhráče z MS osmnáctek Davida Pastrňáka. Ten začal hrát za Bruins už v sezoně 2014/15, jelikož Boston v té době sháněl na křídlo praváka. Zatímco 'Pasta' raketově zamířil ke hvězdám, Vránovi trvalo, než se přes farmu v Hershey prokopal do prvního týmu Capitals.

Obránce New Yorku Rangers Ryan Lindgren (55) v bruslařském souboji s Jakubem Vránou

Nick Wass, ČTK/AP

V konkurenci Alexandra Ovečkina, Jevgenije Kuzněcova, TJ Oshieho, nebo Nicklase Bäckströma však dostával jen velmi omezené příležitosti k vyniknutí.

"V Bostonu nebyl tým tak nabitý a Pasta měl hned ze začátku větší šanci. On je výborný hráč a umí si formu udržet, takže to potvrdil a udělal si jméno. Já to měl jiné, protože Capitals stavěli tým na Stanley Cup a kádr byl fakt nabitý," vykládal Vrána v rozhovoru pro Sport.cz na začátku sezony 2017-18, po které se mohl chlubit Stanley Cupem.

Při hře pět na pět začal vzápětí díky své rychlosti a hbité střele patřit k nejnebezpečnějším hokejistům Capitals. V sezoně 2018-19 a 2019-20 v těchto situacích nastřílel 23 resp. 24 branek. Ovšem v přesilovkách přidal jen po gólu, jelikož do elitního trestného komanda Capitals se ani nedostal.

Přesilovky stavěné pro Ovečkina

"Ve Washingtonu je to komplikované, když v přesilovkách je vše postavené na Ovečkina a Johna Carlsona," zmínil v rozhovoru pro Sport.cz někdejší excelentní útočník Washingtonu Peter Bondra, který se ve Vránovi trochu poznával.

"Jakub bruslí jako já. Má i tahy, které jsem měl já... Jen by měl ještě hokejově trochu dozrát. Párkrát jsem ho i trochu popíchnul. Podle mě sám neví, čím vším disponuje. Ten kluk má strašně velký talent a ohromný cit hlavně blíž k brance. Ví, co s pukem," líbí se Bondrovi.

Radost v podání hokejistů Washingtonu Capitals. Ze vstřelené branky proti Rangers se raduje i útočník Jakub Vrana (13).

Scott Taetsch, Reuters

"Já ho pořád beru jako hráče, který může dát za sezonu 40 gólů," prohlásil slovenský světoběžník.

Až opadnou první emoce, uvidí Vrána své detroitské angažmá v růžovějších barvách. Vždyť mezi washingtonskými útočníky byl letos pražský rodák čtvrtý nejproduktivnější a přitom měl až osmý (!) nejvyšší čas na ledě ze všech útočníků (14:22 minuty na zápas). Není asi divu, že se mu to nelíbilo a taky to dával najevo.

"Každý trenér má jiné koně a metody a z nějakého důvodu (Peter Laviolette) mladého Vrániče nevyužíval. Kuba se ale chce posunout a taky si to zaslouží," řekl Eliáš.

Filipové Hronek a Zadina tak u Red Wings získávají třetího krajana do party a společně mohou oprašovat bývalou slávu českých hokejistů v Detroitu.

"Je to skvělé i pro národní tým. Hronek je náš nejlepší bek a Vránič patří mezi top útočníky. Společně můžou v Detroitu hodně dokázat," myslí si bývalý reprezentační kapitán Eliáš.