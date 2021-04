Francouz prožil v Coloradu vynikající minulý ročník, v play off jej ale začalo limitovat zranění kyčlí. V pauze mezi sezonami se snažil rehabilitovat, jenže se startem přípravného kempu na aktuální ročník se problémy s kyčlemi ozvaly znovu.

„Znovu mě poslali na rezonanci, potom jsme zažádali ještě o druhý názor, což je v NHL docela běžné. Jel jsem do hor, do Vailu, kde působí pan doktor Philippon, což je vyhlášená kapacita na kyčle. A ten mi naznačoval, že by bylo nejlepší udělat zákrok co nejdřív, aby se to tam už netlouklo dál," hlásí Francouz.

Pavel Francouz s manželkou Karolínou.

Vlastimil Vacek, Právo

Do operace se mu však i s ohledem na fakt, že začínala sezona, moc nechtělo. „Pokračoval jsem v rehabilitaci, bohužel to nemělo žádný efekt. Pak už byla jen jediná možnost, a to byl chirurgický zákrok," uvedl účastník čtyř MS a ZOH 2018 v Pchjongčchangu.

„Kdyby byla aspoň nějaká možnost jít chytat a nějakým způsobem to překlenout, tak bych se určitě snažil to takhle udělat, ale já jsem šel v poslední moment na led, zkusit to, jestli budou kyčle po injekci aspoň trochu lepší, a popravdě tam už nebyl žádný efekt. Už nebylo moc na výběr. Věděl jsem, že to musíme nějak rozseknout a vyřešit co nejrychleji," přiznává, že operace byla nevyhnutelná.

Lékaři mu museli spravovat obě kyčle. „Kdybychom neudělali obě, ta druhá by se časem třeba ozvala a byla by to škoda, když už teď budu meškat dost podstatnou část roku. Bylo lepší udělat obě a být v cajku pro budoucnost," uvědomuje si vítěz extraligy s Litvínovem z roku 2015.

Prognózy lékařů na délku jeho absence na ledě se různí, pohybují se však zhruba od čtyř do pěti měsíců. „Teď už je to jen na mně, musím máknout, věnovat se rehabilitaci, abych byl co nejrychleji zpátky. Že by to bylo ještě v této sezoně, to by se asi rovnalo zázraku. Tím, jak je sezona zkrácená, ubíhá strašně rychle, je naděje hodně malá. Spíš směřuji myšlenky k další sezoně," přiznává na rovinu Francouz.

„Nejhorší už mám za sebou, první dva dny po operaci je nejhorší pasáž, kdy je z toho člověk trochu rozsekaný. Musím ale říct, že jsem překvapený, jak rychle to postupuje. Druhý den po operaci člověka posadí na rotoped a už dělá nějaké kompenzační cvičení, hned se nastartuje proces," tvrdí Francouz, který je pod dohledem fyzioterapeuta a kondičního trenéra Avalanche.

Pavel Francouz.

Twitter

„Jezdím každý den na stadion, když jsou kluci pryč, jezdím do rehabilitačního zařízení. A třikrát v týdnu ještě na bazén na speciální tréninky pod vodou, takže se teď rozhodně nenudím. Ale myslím, že je to i dobře, že člověk neleží jen doma s nohou nahoře, má program a cítí i progres," popisuje, jak aktuálně tráví dny.

Francouz si pevné místo v kádru Avalanche získal v minulé sezoně, v níž dokonce soupeřil s Němcem Grubauerem o post jedničky. Na dlouhodobé zranění českého gólmana, který v základní části NHL dosud odchytal 26 zápasů a dalších šest přidal v loňském play off, zareagovalo Colorado před pár dny, když před uzávěrkou přestupů přivedlo ze San Jose Kanaďana Dubnyka.

S faktem, že kvůli zraněním a následným operacím přijde o celou sezonu, se Francouz srovnával obtížně. „Je to těžké, když to člověk sleduje zpovzdálí, když vím, co všechno jsem pro tohle musel udělat a obětovat. A nakonec dostanu stopku v podobě zdravotních problémů, je to hrozně nepříjemné," přiznává.

Brankář Pavel Francouz.

Vlastimil Vacek, Právo

„Snažil jsem se do poslední chvíle bojovat, i jsem se snažil právě tak trochu chytat stébla v podobě té injekce, že bych byl schopný odehrát tuhle sezonu, protože samozřejmě cítím, že máme letos ohromně silný tým. Je to vidět na tom, jak kluci hrají, hrozně mě mrzí, že u toho nemůžu být. Ale je to realita, tak se snažím to takhle přijmout a spíš se koukat do budoucna," poukazuje Francouz na to, že Colorado je aktuálně nejlepším týmem celé NHL.

Těší je však podpora vedení klubu, kterou cítí. „Joe Sakic (generální manažer Avalanche) je bývalý hráč, sám ví, jaké to asi je. Vždycky, když se potkáme, se ptá, jak mi je. V tomhle mám od nich podporu a hlavně chápou, že člověk musí být zdravý, aby mohl podávat nějaké výkony. Kdybych se snažil hrát s bolestí, tak by to vůbec nikam nevedlo, v tomhle mají dost realistický pohled," oceňuje Francouz přístup šéfů klubu.